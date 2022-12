ZTE Axon 40 Ultra: arriva la versione con 18 GB

ZTE ha appena lanciato una versione speciale per il suo smartphone top di gamma Axon 40 Ultra, chiamata "Space Edition" e ispirata al primo volo spaziale con equipaggio cinese. ZTE Axon 40 Ultra Space Edition è in parte diverso dalla versione standard, a partire dal design sul retro. Inoltre, ha anche un chip aggiuntivo e viene fornito con due opzioni di memoria invece di quattro come la versione sul mercato. Una di tali opzioni è davvero notevole: 18 GB di RAM

Lo smartphone ha un retro in ceramica, prodotto utilizzando un processo di nano-stampaggio integrato. Su entrambi i lati del gruppo della fotocamera posteriore, ci saranno due contorni bianchi che imitano i bordi dello Space Shuttle. ZTE afferma che l’intero design è ispirato da luci e ombre che viaggiano nel tempo e nello spazio. Il dispositivo viene fornito con un non meglio specificato chipset di sicurezza proprietario, che è probabilmente simile al chip di sicurezza Titan M utilizzato sui telefoni Google Pixel.

ZTE Axon 40 Ultra Space Edition

La vera novità a livello hardware di ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition è, come detto, che viene fornito con due opzioni di memoria: 12/512 GB, la prima, mentre la seconda ha 18 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. E stiamo parlando di 1 TB direttamente nel telefono, non di una schedina aggiuntiva.

ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition ha un display AMOLED da 6,8 pollici a 120 Hz con una fotocamera sotto il display da 16 MP. Il sistema di fotocamere sul retro utilizza tre sensori da 64 MP: uno per la fotocamera grandangolare (obiettivo da 35 mm), uno per l’ultra grandangolare (16 mm) e uno per il periscopio (91 mm).

All’interno è presente un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (scelta strana per uno smartphone "speciale" quando ci sono già in commercio SoC sempre Snapdragon più potenti) e una batteria da 5.000 mAh, la ricarica potenziata (rispetto al modello standard) da 60 W a 80 W.

Axon 40 Ultra Space Edition: il prezzo

ZTE Axon 40 Ultra Space Edition è già disponibile per il preordine in Cina, con spedizioni a partire dal 6 dicembre. Il modello da 12 GB/512 GB costerà 5.900 yuan (circa 795 euro al cambio attuale) mentre la versione top da 18 GB/1 TB avrà un prezzo di 7.700 yuan (circa 1.035 euro).

Non è chiaro se questo modello verrà mai proposto anche in mercati al di fuori di quello cinese, ma visto che un oggetto commemorativo pensato per lo più per gli utenti del paese asiatico, dubitiamo fortemente che questo possa accadere.