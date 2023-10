10 programmi gratuiti per creare e modificare video

Fonte foto: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Creare e modificare video diventa molto facile utilizzando il programma giusto. Chi è alle prime armi così come chi è già esperto nell’editing, anche solo a livello amatoriale, ha la possibilità di utilizzare diversi programmi gratuiti per creare e modificare video.

Le opzioni disponibili sono numerose e, in genere, conviene testare più applicazioni per individuare quella giusta da utilizzare. Di seguito andremo ad analizzare quali sono i programmi gratuiti più interessanti e completi, per tutti i livelli di utilizzo, per l’editing video.

Per ottenere il massimo delle prestazioni, in ogni caso, è opportuno scegliere bene i componenti fondamentali del proprio computer.In questo modo, infatti, è possibile massimizzare le prestazioni del PC, in rapporto al budget a disposizione.

Vediamo, quindi, quali sono i 10 programmi gratuiti da provare per creare e modificare video.

Lightworks

Cominciamo con il primo software gratuito di video editing: Lightworks. Si tratta di un programma professionale a tutti gli effetti. Non ci credete? Se fate una breve ricerca online, scoprirete che Lightworks è stato usato a Hollywood per montare alcuni famosi film. Sebbene richieda un po’ di tempo prima di essere sfruttato al meglio, Lightworks è una delle migliori soluzioni che è possibile trovare.

La versione base del programma di video editing, nonostante sia free, è ricca di funzionalità: con Lightworks si potranno, ad esempio, aggiungere numerosi effetti o modificare il colore delle clip da montare. Lightworks gira su Windows, Linux e macOS. Ci sono anche versioni in abbonamento, per gli utenti che hanno bisogno di un software più completo.

VideoPad Video Editor

Siete alle prime armi? Il consiglio allora è di provare VideoPad Video Editor. A differenza del programma precedente, la caratteristica principale di questa proposta è la facilità di uso. Questo non significa che il software non faccia bene il suo lavoro. Tutt’altro.

Nonostante non disponga di molte delle funzionalità avanzate presenti in altri programmi di video editing, VideoPad Video Editor include, comunque, numerosi tool per creare o modificare i video. Sarà possibile aggiungere transizioni, effetti e importare i filmati da modificare o dalla memoria del computer, oppure direttamente dalla fotocamera.

Il software è disponibile per diversi sistemi operatori con una versione free. A disposizione degli utenti più esigenti c’è anche una versione a pagamento, più ricca, e disponibile con acquisto una tantum oppure in abbonamento.

Avidemux

Un altro programma molto semplice da usare è Avidemux. Si tratta di un software gratuito di video editing per chi non ha troppe pretese. Avidemux è ideale, infatti, per effettuare piccole modifiche. La caratteristica principale del programma è che consente di editare le clip in maniera molto rapida.

Avidemux, comunque, include la maggior parte delle funzionalità base del video editing ed è anche molto leggero (consigliato per chi ha un dispositivo con caratteristiche tecniche limitate). Un difetto? Difficile scovare tutte le funzionalità presenti del programma.

Shotcut

Un programma molto completo e simile a Lightworks è Shotcut, con la differenza che graficamente appare molto più complicato. Il software di video editing, nato per la piattaforma open-source Linux, non ha nulla da invidiare ai migliori programmi a pagamento.

L’unico difetto è che per imparare a utilizzarlo è richiesto un po’ di tempo. Ma superata questa fase di “apprendimento”, i risultati saranno assicurati. Sul sito ufficiale sono disponibili una serie di tutorial, utili per poter imparare al meglio a utilizzare il software.

VSDC Free Video Editor

Se siete amanti degli effetti vi conviene scaricare VSDC Free Video Editor. Il programma si contraddistingue, rispetto ai software finora presentati, soprattutto per l’ampia gamma di effetti e filtri disponibili. C’è anche una versione Pro ancora più ricca e completa.

Il software di video editing si presenta con una vesta grafica molto semplice e include una serie di funzionalità avanzate utili da essere utilizzati anche in ambito professionale. La caratteristica principale è la barra di lavoro che, a differenza della maggior parte dei programmi di editing, non è lineare. Gli utenti possono, infatti, inserire e modificare le clip in qualsiasi posizione.

Clipchamp

Clipchamp è il programma realizzato da Microsoft per la creazione di video con Windows 11. Si tratta di un software gratuito, facile da utilizzare e già preinstallato nel sistema operativo (gli utenti Windows 10 possono scaricarlo dal Microsoft Store. Imparare a padroneggiare questo strumento non è difficile. Clipchamp è un vero e proprio erede di Windows Movie Maker, software disponibile su svariate versioni precedenti di Windows.

iMovie

Questo programma non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del software di video editing di Apple, nonché uno dei migliori tool gratuiti. iMovie, inoltre, è molto semplice da usare. Ha una grafica chiara e accattivante. Ed è soprattutto ricco di funzionalità che permettono di creare e modificare le clip con facilità. Con iMovie è possibile aggiungere al materiale importato degli effetti audio.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve è uno dei programmi migliori e completi per chi ha bisogno di modificare soprattutto il colore delle immagini, tanto è vero che spesso è utilizzato dai principali studi cinematografici. La versione base gratuita contiene numerose funzionalità che vanno oltre la correzione delle foto. Trattandosi di un software di editing e post-produzione professionale, DaVinci Resolve richiede un po’ di tempo prima di essere “compreso” nella sua pienezza. Ma una cosa è chiara: una volta capito il suo funzionamento, avrete in mano uno strumento potente e soprattutto gratuito.

Blender

In questa carrellata di programmi gratuiti di video editing non poteva mancare Blender. A differenza di tutti gli altri software finora illustrati, Blender è un software da usare principalmente nell’animazione 3D. Il programma permette di creare video e di modificarli, aggiungendo nelle clip inserire nella timeline una serie di effetti grafici. È possibile, inoltre, combinare le animazioni con clip video di immagini reali. Il materiale importato può essere corretto grazie alle numerose funzionalità di editing incluse nel programma.

HitFilm

Chiudiamo con HitFilm, un altro ottimo programma che si presta all’utilizzo anche in ambito professionale. La versione gratuita del software include molte delle funzioni presenti in HitFilm Pro (che costa circa 300 euro). Il programma permette di creare e modificare videoclip e di realizzare delle composizioni complesse, aggiungendo uno dei tanti effetti. HitFilm è utile anche per maneggiare video in 3D e per correggere il colore delle immagini.

App per modificare video

Android e iOS mettono a disposizione tantissime applicazioni gratuite per modificare video. Per modifiche rapide è possibile utilizzare gli strumenti di editing forniti dall’app Galleria / Foto già preinstallata nel proprio dispositivo.

Con Android, per editing più complessi, c’è la possibilità di utilizzare Montaggio Video ActionDirector, una delle app più apprezzate del settore. Da valutare anche KineMaster – Video Editor, un’altra app facile da utilizzare e ricca di funzionalità.

Su iPhone è possibile utilizzare l’app di iMovie oltre agli strumenti di editing già inclusi nell’app Foto. Tra le app di terze parti più interessanti da utilizzare per modificare video c’è Splice Video Editor and Maker, da scaricare dall’App Store.

Chi vuole caricare un video su YouTube, inoltre, potrà utilizzare gli strumenti di editing e post-produzione messi a disposizione dall’app di Google. Da valutare anche la possibilità di utilizzare Canva come editor video gratuito. Queste opzioni sono disponibili sia su Android che su iOS.