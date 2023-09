3 nuove serie thriller da vedere subito

Fonte foto: Netflix

Hai voglia di un thriller nuovo di zecca da guardare in streaming? Le opzioni non mancano. Il 7 settembre su Prime Video è uscito Fear the Night, film in cui la protagonista Tess, una veterana della guerra in Iraq, si trova a gestire un violento assedio durante la festa di addio al nubilato della sorella. Il 22 settembre invece arriva su Disney + il film thriller psicologico sci-fi dal titolo Nessuno ti salverà. Adattamento del romanzo young adult di Aaron Starmer con Katherine Langford e Charlie Plummer, il film ha per protagonista Brynn Adams (interpretata da Kaitlyn Dever), una giovane donna allontanata dalla sua comunità e che si ritrova suo malgrado a combattere contro un’invasione aliena.

Film a parte, però, ci sono anche molte nuove serie tv thriller da vedere. Ecco qualche titolo uscito (o in uscita) a settembre 2023.

La mia prediletta

La mia prediletta (nella foto) «inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione», dice Netflix, che ha incluso questa miniserie nel suo catalogo lo scorso 7 settembre. Dear Child è il titolo originale. La protagonista è Lena, che vive completamente isolata e prigioniera insieme ai due figli Hannah e Jonathan. A iper-controllare le loro vite è un uomo: è lui che decide cosa devono fare, a che ora devono mangiare o andare a dormire, eccetera.

Lena riesce però a scappare e, dopo un incidente d’auto quasi mortale, viene ricoverata in ospedale con Hannah. I genitori di Lena arrivano la sera stessa: insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni. Ma è proprio qui che inizia l’incubo… La serie in sei parti è tratta dall’omonimo romanzo di Romy Hausman.

No Escape

Basata sul romanzo The Blue di Lucy Clarke, la serie thriller No Escape ha per protagoniste le giovani amiche Lana e Kitty (interpretate da Abigail Lawrie e Rhianne Barreto) in fuga su uno yacht chiamato The Blue, nelle Filippine. L’idea delle ragazze è di scappare dalle famiglie e dalle responsabilità per godersi una vita di feste e divertimento, ma il piano si trasforma presto in una serie di situazioni agghiaccianti. La serie è composta da sette episodi e sarà disponibile su Paramount+ dal 28 settembre.

Wilderness – Fuori controllo

Disponibile dal 15 settembre su Prime Video, questa serie scritta e diretta da Marnie Dickens è stata selezionata nei BAFTA Breakthrough Brit ed è basata sull’omonimo romanzo di B.E. Jones. La trama ha per protagonisti Liv e Will, una giovane coppia di sposi la cui felice relazione è sconvolta dalla scoperta di un tradimento. Il loro viaggio dei sogni negli Stati Uniti, che pare inizialmente un’occasione di perdono e riconciliazione, si trasforma così in un’inquietante ricerca di vendetta. Nel cast ci sono Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.