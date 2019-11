49 app Android da eliminare subito dallo smartphone: quali sono

Fonte foto: Shutterstock 1 di 8 Le app Android pericolose per lo smartphone Nuovo inizio di settimana e nuova tornata di applicazione pericolose per Android. Questa volta a scovare le app sono i ricercatori di TrendMicro, una delle principale aziende esperte in cybersecurity, che hanno pubblicato un report sul blog della società spiegando la tattica utilizzata dalle applicazioni per nascondersi nello smartphone. Come al solito si tratta di app che nascondo un adware, una particolare tipologia di virus che mostra sullo schermo dello smartphone annunci pubblicitari.

Fonte foto: Shutterstock 2 di 8 Che cosa sono gli adware Gli adware sono dei malware che mostrano sullo schermo del dispositivo (smartphone, tablet e computer) degli annunci pubblicitari indesiderati. In molti casi le pubblicità occupano tutto il display e l'utente è costretto a cliccarci per eliminarla. Ogni click permette agli hacker di guadagnare pochi centesimi di euro, ma che sommati fanno un guadagno di qualche migliaia di euro ogni giorno. Solitamente gli adware si nascondono all'interno del codice di un programma o di un'applicazione: negli ultimi mesi c'è stata una crescita vertiginosa nelle app Android.

Fonte foto: Shutterstock 3 di 8 Le app si nascondono nello smartphone Rispetto ai mesi passati gli adware hanno fatto un deciso salto di qualità. Inizialmente il funzionamento era piuttosto banale: venivano installati e subito iniziavano a mostrare annunci pubblicitari. Ora è cambiato: restano dormienti per qualche giorno, in modo che l'utente possa installare altre app, e poi cominciano a bombardare lo smartphone con pubblicità ingannevoli. L'adware scoperto da Trend Micro aveva un funzionamento ancora più subdolo: creava nella home screen dello smartphone delle scorciatoie di Google Chrome. L'utente cliccava e appariva la pubblicità ingannevole.

Fonte foto: Trend Micro 4 di 8 Le applicazioni pericolose: quali sono Sono 49 le applicazioni scoperte da Trend Micro, che hanno totalizzato oltre tre milioni di download. Si tratta perlopiù di videogame e di app per scattare foto e modificarle con effetti particolari. Ecco alcune delle app pericolose da eliminare immediatamente: Cut Out Studio Pro, Shoot it: Using Gun, House Pianting: Best Puzzle, Motorcycle Bike R, Magic Video Editor, Flow Points: puzzle Game, Bullet Master, Magazine Photo Editor, Tatoo Maker, Running Dinosaur, Music Video Maker, Magazine Cover Studio, Magic, Pencil Sketch, Rulink The Differences Game, CLOWN MASK, Magazine Photo, Bubble Effect, Love Pair, True Love Calculator.

Fonte foto: Shutterstock 5 di 8 I rischi che corrono gli utenti Gli adware di per sé non sono virus pericolosi. Il fastidio più grande per gli utenti riguarda un peggioramento dell'esperienza quotidiana con lo smartphone a causa delle decine di annunci pubblicitari mostrati sullo schermo. In alcuni casi gli adware "aprono le porte" anche ad altri tipi di virus, questi sì molto più pericolosi, che cercano di rubare le informazioni personali (credenziali, password per i servizi di home banking) da rivendere sul dark web.

Fonte foto: Shutterstock 6 di 8 I rischi per lo smartphone Il rischio più grande lo vivono gli smartphone. Gli adware sono sempre attivi in background e consumano enormemente la batteria del telefonino. Ma non solo, ne diminuiscono anche le prestazioni e a lungo andare potrebbero danneggiare anche le componenti interne.

Fonte foto: Shutterstock 7 di 8 Come difendersi È possibile difendersi dagli adware e dalle app pericolose? Certo, basta seguire delle semplice regole e ascoltare i nostri consigli. In primis, installate un buon antivirus, ce ne sono di gratuiti sul Google Play Store che assicurano una protezione minima, ma efficace. Inoltre, fate sempre attenzione da dove scaricate le applicazioni. Gli store di terze parti non sono sicuri e molto spesso nascondono dei virus. Infine, leggete con cura le recensioni degli altri utenti: se sono troppo positive o negative, c'è sicuramente qualcosa che non va.