5 motivi per i quali non dovresti usare uno smartphone Android vecchio

Perché devi cambiare lo smartphone Android vecchio Oramai avere lo stesso smartphone Android per più di cinque-sei anni è diventato quasi impossibile. Il mondo della tecnologia corre talmente veloce che ben presto il dispositivo acquistato da pochi mesi è già passato. Oltre a un fatto meramente tecnologico, ci sono anche altri motivi ben più seri per cambiare lo smartphone almeno ogni 2-3 anni, soprattutto se abbiamo un dispositivo Android. Il motivo principale sono gli aggiornamenti software: i produttori di smartphone dopo un paio di anni smettono di supportare i modelli più vecchi e gli utenti possono diventare un obiettivo per gli hacker. Ecco per quali motivi non bisogna utilizzare uno smartphone Android vecchio.

Non arrivano più gli aggiornamenti del sistema operativo Quale versione di Android è presente sul tuo vecchio smartphone? Da quando non ricevi più un aggiornamento? Molti utenti prendono sottogamba la questione degli aggiornamenti del sistema operativo, non sapendo che in realtà è fondamentale per il corretto funzionamento dello smartphone e per la protezione dei propri dispositivi. Come normale che sia, dopo un paio di anni i produttori smettono di supportare gli smartphone Android più vecchi e non rilasciano più gli aggiornamenti. Cosa vuol dire? Che non si potranno utilizzare le funzioni più recenti e non si avrà accesso a strumenti utili per la vita quotidiana.

Non arrivano più le patch di sicurezza Collegato al motivo precedente, c'è quello delle patch di sicurezza. Che cosa sono? Si tratta di aggiornamenti rilasciati direttamente da Android e dai produttori per risolvere i bug e le vulnerabilità pericolose che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei dati degli utenti. Solitamente Android rilascia le patch di sicurezza ogni mese e poi i vari produttori le adattano alla propria interfaccia utente. Ma anche in questo caso vale come per gli aggiornamenti software: dopo un paio di anni finisce il supporto e lo smartphone Android può essere esposto a rischi.

Non c'è più il supporto delle app più utilizzate Può sembrare una ripetizione, ma è necessario sottolinearlo: se lo smartphone Android è vecchio, difficilmente riceverete l'aggiornamento con le ultime funzionalità. Se, ad esempio, non riuscite a vedere sullo smartphone le emoticon inviate dal vostro amico su WhatsApp, la colpa è proprio del fatto che avete un telefonino Android vecchio e non ricevete più gli ultimi aggiornamenti. Oltre a non avere le ultime funzionalità, non siete nemmeno protetti da eventuali attacchi hacker.

Le performance Dopo un paio di anni uno smartphone Android non ha le stesse performance di quando lo si è acquistato. Per aprire un'applicazione (soprattutto quelle dei videogame) ci si impiegano almeno una ventina di secondi, lo scroll su Facebook e Instagram è rallentato e la fotocamera impiega un paio di secondi prima di scattare. Problemi normali per uno smartphone con un paio di anni sulle spalle. E non ci sono trucchi per farlo tornare allo splendore di un tempo, se non acquistarne uno nuovo.