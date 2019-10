Smartphone lento: come velocizzare Android

Fonte foto: quietbits / Shutterstock.com 1 di 7 Come velocizzare lo smartphone Android lento Tutti gli smartphone Android dopo un paio di mesi cominciano a perdere un po’ del loro smalto. La batteria non dura più tutto il giorno, la memoria a disposizione comincia a essere sempre di meno e soprattutto le prestazioni non sono più ottimali. Se abbiamo acquistato uno smartphone medio di gamma, il peggioramento lo si comincia a notare dopo un anno di vita. L’apertura delle applicazioni non è più così fulminea e non si riesce a utilizzare più di 3-4 app contemporaneamente. A cosa è dovuto il rallentamento dello smartphone Android? Sono diversi i fattori: la mancanza di spazio d’archiviazione, il numero di applicazioni installate, la versione del sistema operativo. In questa guida troverai dei trucchi molto semplici per velocizzare lo smartphone Android.

2 di 7 Disinstallare le app pesanti La maggior parte degli smartphone presentati negli ultimi anni ha una memoria interna di almeno 64GB, oppure uno slot per inserire una microSD. Il motivo è semplice: le applicazioni sono diventate sempre più pesanti. Se il tuo smartphone Android è molto lento, la colpa può essere la presenza di app molto pesanti. Per controllare quali sono le applicazioni che occupano più spazio bisogna entrare nelle Impostazioni, premere su “Spazio di archiviazione”, poi su “Altre app”. Si aprirà una lista con tutte le app presenti sullo smartphone e il loro relativo peso. Scoprirete che Facebook, Instagram, Chrome sono la causa principale del rallentamento del PC. Come risolvere? Semplice, installare la versione “Lite” delle app più pesanti (quando disponibile).

3 di 7 Eliminare le app inutili Quante applicazioni avete installato sullo smartphone? Quante ne utilizzate veramente? Se lo smartphone Android è molto più lento rispetto al passato, la colpa è anche la vostra che avete installato qualsiasi tipo di app interessante scoperta sul Play Store. Ma dopo la prima settimana di utilizzo, non l’avete più aperta. Per verificare quante app inutili possiamo eliminare dallo smartphone basta entrare nelle Impostazioni, premere su “App e notifiche” e poi su “Mostra tutte le app”. Si aprirà la lista di tutte le applicazioni presenti sul dispositivo e analizzandola troverete sicuramente qualcuna di cui avevate anche dimentico l’esistenza.

4 di 7 Eliminare i file inutili Oltre alla pulizia fatta con le applicazioni, bisogna anche eliminare tutti i file inutili presenti sulla memoria. Stiamo parlando delle tantissime immagini, video e contenuti multimediali che scarichiamo ogni giorno da WhatsApp e che non fanno altro che occupare la memoria del dispositivo. Un modo veloce per ripulire lo smartphone dai contenuti inutili è installare un file manager e spulciare ogni singola cartella presenta nella memoria del dispositivo.

Fonte foto: Redazione 5 di 7 Aggiornate il sistema operativo Quando avete aggiornato lo smartphone l’ultima volta? È passato più di un anno? Se la risposta all’ultima domanda è sì, allora vuol dire che la lentezza dello smartphone dipende dall’arretratezza del sistema operativo. Solitamente almeno una volta l’anno bisogna installare gli aggiornamenti software rilasciati dal produttore. Per verificare la presenza di nuovi update bisogna entrare nelle Impostazioni, premere su Sistema e poi su “Aggiornamenti di sistema”. Lo smartphone effettuerà un controllo per verificare la presenza di nuovi update. In caso di risposta affermativa, installateli immediatamente.

Fonte foto: Nadir Keklik / Shutterstock.com 6 di 7 Spegni e riaccendi Il più classico dei trucchi: spegnere e riaccendere lo smartphone. Se siamo abituati a tenere il dispositivo sempre acceso, è consigliabile spegnerlo almeno una volta a settimana. In questo modo vengono “killati” tutti i processi attivi in background che non fanno altro che rallentare lo smartphone.