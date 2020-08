Aggiornate Windows 10, risolti decine di problemi: ecco quali

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento opzionale per Windows 10 che risolve molti dei problemi riscontrati negli ultimi mesi dagli utenti, soprattutto dopo l’installazione dell’aggiornamento di maggio. Dopo averlo installato, molti utenti hanno iniziato a segnalare diversi problemi e malfunzionamenti: Microsoft ha annotato tutto e finalmente sembra essersi decisa a risolverli. Il nome in codice dell’aggiornamento facoltativo è KB4568831 e tramite la pagina del supporto di Microsoft è possibile capire tutte le modifiche che sono state effettuate.

L’update è molto importante soprattutto per tutti gli utenti che avevano riscontrato dei problemi di compatibilità tra Windows 10 May 2020 Update e alcuni driver del computer. Installando questo aggiornamento si arriverà preparati a un ulteriori update che verrà rilasciato l’11 agosto e che rimuoverà tutti i limiti di compatibilità tra i driver Nvidia, Intel e Realtek. Risolti anche i disservizi causati dall’update di maggio ad alcuni modem LTE che non permettevano al PC di connettersi a Internet. L’aggiornamento opzionale KB4568831 è disponibile su Windows Update oppure può essere scaricato dal catalogo degli update di Microsoft presente su Internet.

Windows 10, arriva l’aggiornamento che risolve tutti i problemi

Un update atteso da un paio di settimane, ma che a causa della pandemia è arrivato un po’ in ritardo. Microsoft sembra finalmente essersi decisa a risolvere la maggior parte dei problemi emersi negli ultimi mesi dopo il rilascio dell’aggiornamento di maggio e dei due successivi update di sicurezza (giugno e luglio).

L’aggiornamento in questione è identificato con il codice KB4568831 ed è facoltativo. Nelle note della patch di aggiornamento è spiegato con molta cura quali sono gli interventi principali fatti da Microsoft. In primis gli sviluppatori hanno lavorato per risolvere uno dei problemi più annosi degli ultimi mesi: la mancata compatibilità tra Windows 10 May 2020 Update e alcuni driver Nvidia, Intel e Realtek che rendevano impossibile l’installazione del core update. Con questo aggiornamento facoltativo gli utenti saranno pronti a ricevere un ulteriore update atteso per l’11 agosto e che risolverà la questione definitivamente.

Continuando a spulciare le note della patch, si scopre che Microsoft ha risolto anche un altro malfunzionamento piuttosto importante che rendeva impossibile la connessione a Internet di alcuni PC tramite il modem LTE.

Chi aveva avuto dei disservizi con Microsoft Defender Advanced Threat Protection che ne impedivano il corretto utilizzo, li potrà risolvere installando questo aggiornamento. Ma non solo. Vengono migliorate anche alcune funzionalità dell’app di sicurezza di Microsoft.

A chi è rivolto l’aggiornamento facoltativo di Windows 10

Come abbiamo già spiegato, l’update è facoltativo ed è rivolto a tutti coloro che dopo l’installazione di Windows 10 May 2020 Update hanno iniziato ad avere problemi con il loro PC.

Come scaricare l’aggiornamento di Windows 10

L’aggiornamento KB4568831 può essere scaricato da Windows Update, controllando se sia già disponibile. In caso contrario si può scaricare manualmente l’aggiornamento dal Catalogo degli Update presente sul sito di Microsoft.