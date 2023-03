AirPods Pro al minimo storico: oggi sono un vero affare

Il 2022 è stato un anno ricco di novità per Apple. Non solo i nuovi iPhone, i nuovi Apple Watch e i nuovi MacBook con processore M2: l’azienda di Cupertino ha rinnovato anche la sua line-up di cuffie, lanciando sul mercato le AirPods Pro di seconda generazione. Si tratta degli auricolari wireless premium per antonomasia, che assicurano una qualità audio elevatissima (sia i suoni acuti sia per i bassi) e con tecnologie avanzate. Questa nuova versione sfrutta al meglio il chip H2 progettato da Apple per assicurare funzionalità mai viste prima. Cancellazione del rumore completamente rinnovata, audio spaziale che si basa sulla posizione della propria testa e un’autonomia che arriva fino a sei ore con una sola ricarica.

A tutto questo oggi si aggiunge anche un super prezzo. Le AirPods Pro di seconda generazione, infatti, sono in offerta al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello "SCONTO IVA" che fa risparmiare più di 50€ sul prezzo di listino. Essendo un prodotto Apple uscito da pochissimo sul mercato, si tratta di un’offerta da non lasciarsi scappare. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La promo potrebbe terminare molto presto, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

AirPods Pro: caratteristiche e funzionalità

Le AirPods Pro di seconda generazione si inseriscono nella fascia alta delle cuffie wireless, e non potrebbe essere altrimenti. Apple ha dotato le cuffie del nuovissimo chip H2 che migliora ogni singolo aspetto, dalla qualità del suono fino alle tecnologie a supporto. Il processore sfrutta gli algoritmi computazionali per offrire una cancellazione del rumore ancora più intelligente, un suono tridimensionale e una qualità audio superiore. Il chip associato al nuovo driver audio rendono le cuffie la migliore soluzione per il vostro smartphone (sono compatibili con i dispositivi di qualsiasi brand).

La nuova tecnologia di cancellazione del rumore è fino a due volte più efficace rispetto a quella dei modelli precedenti. Puoi controllare l’efficacia e deciderne l’intesità, in modo da immergerti completamente nell’ascolto dei tuoi brani preferiti. I microfoni con cancellazione del rumore sono posizionati in modo da rilevare immediatamente i suoni e annullarli all’istante. Di nuova concezione anche la Trasparenza adattiva che sfrutta la potenza del chip per attenuare i rumori molto forti come quelli delle sirene o del traffico cittadino.

Grandi miglioramenti anche nella parte audio. Le AirPods Pro di seconda generazione assicurano un’esperienza d’ascolto basata sulle tue caratteristiche. L’audio spaziale rileva in modo dinamico la posizione della propria testa, mentre l’equalizzazione adattiva tiene conto del modo in cui i cuscinetti si posizionano all’interno dell’orecchio. E proprio per quanto riguarda i cuscinetti c’è una novità interessante: oltre alle tre classiche taglie S, M e L, si aggiunge anche la nuova taglio XS. Tutte presenti all’interno della confezione.

Chiudiamo con l’autonomia. Con una singola ricarica si ha un’autonomia fino a 6 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore. Utilizzando la custodia MagSafe si arriva fino a 30 ore.

AirPods Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La classica offerta da non farsi scappare. Oggi troviamo le cuffie wireless Apple AirPods Pro di seconda generazione in offerta a un prezzo di 245,99€, con uno sconto del 18% che fa risparmiare poco più di 50€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,20€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e che si attiva facilmente nella pagina prodotto. Le cuffie wireless sono già disponibili e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove si effettua l’ordine). Si hanno anche trenta giorni di tempo per effettuare il reso.

