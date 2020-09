Al via i preordini della Xbox Series X: prezzo e come fare

Sono iniziati i preordini di Xbox Series X: anche in Italia è possibile da oggi comprare un solo esemplare e attendere la consegna. Probabilmente attendere non poco, perché è chiaro a tutti che il numero di console next-gen disponibili (non solo Xbox, ma anche PlayStation 5), nei primi tempi non sarà elevato.

Tanto è vero che la concorrente di Microsoft, Sony, si è già dovuta scusare pubblicamente per l’esiguo numero di PS5 disponibili in questa fase iniziale. Fatto sta che da oggi è quanto meno possibile preordinare una nuova console di Microsoft, tramite diversi store online. Da oggi sono disponibili al preordine non solo le Xbox Series X ma anche le Series S, modello più economico e dalle prestazioni inferiori. Le consegne, ufficialmente, non avverranno prima del 10 novembre, giorno in cui sapremo realmente se il prezzo di Xbox Series X è quello giusto e, soprattutto, come girano i nuovi giochi next-gen.

Come preordinare Xbox Series X

Xbox Series X è disponibile in preordine sul sito ufficiale di Xbox, sul Microsoft Store, su Amazon e dal sito di diverse catene di elettronica di consumo, anche italiane. Nel giro di poche ore, però, i pezzi disponibili su Amazon sono già finiti.

Lo stesso vale sul Microsoft Store, mentre qualche Xbox ancora si trova sui siti delle catene di elettronica, elencati nel sito di Microsoft. Il problema di questa situazione è soprattutto uno: il Microsoft Store era l’unico posto dove, oltre alla console, era anche possibile comprare gli accessori.

Xbox Series X: prezzi e speculazioni

Ricordiamo a tutti che il prezzo ufficiale di Xbox Series X è di 499 euro, mentre quello di Xbox Series S è di 299 euro. Qualunque prezzo inferiore è una truffa, qualunque prezzo superiore è un tentativo di speculazione simile a quelli già visti per PlayStation 5.

Nei giorni scorsi, infatti, su eBay alcuni utenti sono riusciti a piazzare diversi preordini di PS5 a migliaia e migliaia di euro e non sono mancati i gamer che, pur di mettere le mani prima possibile su questa console di nuova generazione, hanno partecipato all’asta e pagato cifre assurde.

Xbox Series X: giochi e retrocompatibilità

Forse avere troppa fretta di comprare una Xbox Series X non è neanche la cosa migliore. La retrocompatibilità delle next-gen di Microsoft con i giochi precedenti è molto ampia, migliaia di titoli, ma i giochi nuovi ottimizzati per Xbox Series X sono ancora pochi.

Alcuni, come Far Cry 6, non arriveranno prima di febbraio 2021. Altri, come Nba 2K21, sono già usciti e nascono compatibili con le nuove console (ma il risultato lo vedremo solo quando le console arriveranno nelle mani dei gamer). La lista dei giochi per Xbox Series X è comunque abbastanza lunga, anche se non sono ancora tutti arrivati.