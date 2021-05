Alfredino Rampi cadde in quel maledetto pozzo artesiano profondo circa 60 metri il 10 giugno 1981. Dopo tre giorni di inutili tentativi di salvataggio, il bimbo morì. La vicenda scosse enormemente l’opinione pubblica anche perché la vicenda fu, per la prima volta, al centro di una diretta Rai che durò 18 ore e tenne il pubblico incollato alla tv con la speranza di rivedere il bambino vivo.

La mancanza di organizzazione e le difficoltà d’intervento di tali situazioni, portarono poi alla nascita di un organismo apposito, la Protezione Civile. Quello di Alfredo Rampi è un dramma italiano, che ancora oggi è conosciuto come l’Incidente di Vermicino. Sky ha deciso di realizzare il primo prodotto incentrato proprio su questo avvenimento così importante e tragico della cronaca del nostro Paese. Il titolo sarà Alfredino: una storia italiana. Nel cast diversi attori italiani, tra cui Francesco Acquaroli e Anna Foglietta.

Alfredino: una storia italiana, la trama

La serie tv, scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta, è composta da 4 episodi diretti da Marco Pontecorvo. Ripercorre gli eventi legati all’incidente che coinvolse Alfredino Rampi, bambino romano di 6 anni.

Parlerà dei disperati tentativi per salvarlo e altri eventi che scandirono quei drammatici giorni. La mini-serie vuole appunta raccontare l’evento senza tralasciare dettagli in modo che il pubblico possa conoscere o rielaborare il dramma nazionale, ancora vivo nella mente di tante persone. La vicenda di Alfredo Rampi è stata importante per il nostro Paese perché diede impulso alla nascita della Protezione Civile, un organismo apposito per la gestione di incidenti e calamità naturali. Inoltre, grazie alla madre di Alfredino è nato anche il Centro Alfredo Rampi che ha come obiettivo la prevenzione di tali incidenti.

Alfredino: una storia italiana, il cast

Franca Rampi, madre di Alfredino, è interpretata da Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti, La mafia uccide solo d’estate). Accanto a lei, Francesco Acquaroli (Smetto quando voglio, Suburra – la serie) nel ruolo di Elveno Pastorelli, comandante dei Vigili del Fuoco. Nel cast troviamo anche Vinicio Marchioni, nei panni di Nando Broglio, il vigile che parlava ad Alfredino e provava a tenergli compagnia durante le drammatiche ore.

Luca Angeletti è Ferdinando Rampi, Beniamino Marcone è Marco Faggioli, uno di vigili del fuoco accorsi durante l’incidente. C’è poi Giacomo Ferrara (Suburra) nei panni di Maurizio Monteleone, uno speleologo che provo a calarsi nel pozzo per salvare il bambino.

Valentina Romani è invece la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia (Gli equilibristi) è Tullio Bernabei, il primo speleologo a calarsi nel pozzo. Completano il cast, Riccardo De Filippis e Massimo Dapporto che vestirà i panni del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Uscita della serie tv Alfredino Rampi: una storia italiana

La serie tv sarà suddivisa in due appuntamenti, in arrivo il 21 e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW.