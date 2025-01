Fonte foto: 123RF

Gli appassionati di astrologia dovrebbero preparare l’agenda: si verificherà un allineamento unico il 16 gennaio 2025.

A essere coinvolti nel fenomeno noto come opposizione saranno Marte, il Sole e la Terra: il “pianeta rosso”, in particolare, diventerà il protagonista assoluto della volta celeste.

Allineamento unico il 16 gennaio 2025

Il 16 gennaio 2025 ci sarà uno straordinario allineamento tra Marte, il Sole e la Terra: l’evento cosmico in questione è un’opposizione planetaria e offrirà un’opportunità unica per l’osservazione e lo studio a livello astronomico.

Quando un pianeta si trova in opposizione, occupa una posizione direttamente opposta al Sole rispetto alla Terra. In altre parole, la Terra si colloca tra il Sole e il suddetto pianeta. Nel caso di Marte, significa che quest’ultimo sarà rischiarato interamente dalla luce solare e apparirà nel cielo notturno con una luminosità straordinaria.

Non solo: l’opposizione coincide con il momento in cui Marte si avvicina alla minima distanza dalla Terra, pari a circa 96 milioni di chilometri. Tale fenomeno ciclico si verifica ogni 26 mesi circa, ma non tutte le opposizioni sono uguali. Alcune, come quella del 16 gennaio, offrono condizioni di visibilità particolarmente favorevoli.

Osservare Marte durante l’opposizione è un’esperienza che non richiede strumenti complessi. Il pianeta sarà visibile a occhio nudo come un punto luminoso e rosso nella costellazione dei Gemelli. Tuttavia, per chi desidera indagare più da vicino i dettagli della sua superficie, come le calotte polari o le sue caratteristiche aree di colore, un telescopio con un ingrandimento di almeno 50x rappresenta lo strumento ideale.

Altri eventi astronomici a gennaio 2025

Marte non sarà l’unico “attore” della scena celeste nel mese di gennaio 2025. Durante i giorni successivi altri pianeti regaleranno spettacoli suggestivi. Venere, ad esempio, raggiungerà il periodo di massima visibilità serale, tramontando circa quattro ore dopo il Sole e rendendosi facilmente osservabile poco dopo il crepuscolo. Il 19 e 20 gennaio, inoltre, si avvicinerà a Saturno in una congiunzione particolarmente spettacolare: i due pianeti saranno talmente vicini nel cielo che sembreranno quasi toccarsi.

Anche Giove, situato nella costellazione del Toro vicino alla stella Aldebaran, continuerà a splendere intensamente per gran parte della notte.

Chi non vede l’ora di ammirare le costellazioni, troverà in gennaio un periodo perfetto per ammirare i loro “disegni stellari” nel cielo invernale. Guardando verso est nelle prime ore della notte, si potranno riconoscere il Cancro e il Leone, mentre verso ovest saranno ben visibili l’Ariete e i Pesci. Al centro della scena troneggerà la costellazione di Orione, con le sue stelle brillanti e le figure dei due cani celesti, il Cane Maggiore e il Cane Minore, rispettivamente accompagnati da Sirio e Procione, le stelle più luminose del periodo invernale.

Per godere appieno dello spettacolo del cielo, gli esperti raccomandano di allontanarsi dalle città e dall’inquinamento luminoso. Zone rurali, montagne o parchi naturali offrono le migliori condizioni per osservare il cielo notturno in tutto il suo splendore. Portare con sé una mappa stellare o utilizzare un’applicazione dedicata può facilitare l’individuazione dei corpi celesti e delle costellazioni.

In definitiva, l’allineamento unico del 16 gennaio con protagonista Marte rappresenta un momento di grande magnetismo e, al tempo stesso, anche un’opportunità per riflettere sul nostro posto nell’universo. Eventi come questo ricordano quanto il cosmo sia ricco di meraviglie e quanto la nostra capacità di osservarle e comprenderle dipenda dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. È così che il cielo di gennaio promette di regalare emozioni e ispirazione a chiunque rivolga lo sguardo verso l’alto.