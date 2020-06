Amazon Echo Auto: a cosa serve, quanto costa e le skill disponibili

Dopo il debutto avvenuto a inizio anno al CES 2020 (Consumer Electronics Show, la fiera dedicata all’elettronica più importante al mondo), Amazon Echo Auto arriva anche in Italia: da oggi 17 giugno è disponibile sul sito di e-commerce. Come si può intuire facilmente dal nome, Amazon Echo Auto è un piccolo dispositivo che porta Alexa anche all’interno dell’automobile: in questo modo sarà possibile gestire il sistema di infotainment direttamente con la propria voce.

Il piccolo smart speaker (è grande poco meno di 5 centimetri e spesso poco più di 1 centimetro) può essere posizionato sulla bocchetta dell’aria condizionata e viene alimentato tramite la presa da 12V dell’automobile oppure dalla porta USB, mentre per la parte audio è necessario collegarlo all’impianto stereo con il jack audio da 3,5mm. Per avere Alexa in automobile è necessario un ulteriore passaggio: collegare Amazon Echo Auto all’app dell’assistente vocale installata sullo smartphone. Grazie agli otto microfoni presenti sul dispositivo è molto semplice comandare Alexa, anche in presenza di rumori esterni molto forti.

Che cosa si può fare con Amazon Echo Auto

A cosa serve Amazon Echo Auto? E perché rende il viaggio in auto più sicuro? Il dispositivo permette di utilizzare i comandi vocali per gestire il sistema di infotainment dell’automobile. In questo modo non ci si distrae quando si è alla guida e non si distolgono gli occhi dalla strada.

Con Amazon Echo Auto è possibile attivare Alexa e riprodurre i propri brani preferiti, chiedere consigli sul meteo oppure un riassunto dell’agenda quotidiana. Proprio come se si stesse utilizzando lo smart speaker casalingo. Il dispositivo è in grado di gestire anche le chiamate in entrata e in uscita.

Come installare Amazon Echo Auto

L’installazione di Amazon Echo Auto non è molto complicata. Si collega all’automobile tramite la presa da 12V o la porta USB e si connette all’impianto stereo con il jack audio da 3,5mm. L’ultimo passaggio prevede il collegamento tramite Bluetooth tra Amazon Echo Auto e l’app Alexa presente sullo smartphone.

Affinché il dispositivo esegua i nostri comandi è necessario tenere alto il volume dello smartphone: infatti tutti gli input passano dall’app di Alexa. Per la connessione a Internet viene utilizzato il piano dati della scheda SIM dell’utente.

Prezzo e data di uscita Amazon Echo Auto

Amazon Echo Auto è già disponibile in Italia e può essere acquistato su Amazon a un prezzo di 59,99 euro.