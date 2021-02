Amazon è sempre più attenta all’intrattenimento per i suoi utenti e negli ultimi anni ha lanciato sul mercato la sua serie di lettori multimediali per vedere film, serie TV e altri contenuti in streaming direttamente sulla propria televisione. Ma quale scegliere tra uno dei tre lettori Fire TV Stick e il potente Fire TV Cube?

Per capire quale sia il dispositivo più adatto per le proprie esigenze, gli utenti possono mettere a confronto le caratteristiche dei lettori di Amazon, che sono: Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube. La principale differenza tra i tre dispositivi Fire TV Stick è nella risoluzione e qualità dello streaming offerto, dato che tutti sono dotati del telecomando vocale che supporta Alexa. Fire TV Cube invece si presenta con un design completamente diverso, ma è più veloce e potente e si controlla coi comandi vocali Alexa. Gli utenti potranno così scegliere in base alle caratteristiche, ma anche alle fasce di prezzo che si adattano a ogni tasca.

Fire TV Stick: scegli tra Lite, HD e 4K

I tre dispositivi Fire TV Stick si presentano come una comoda chiavetta USB da inserire direttamente nella presa del televisore e consentono il controllo dello streaming attraverso un telecomando che supporta i comandi vocali dell’assistente Alexa. Gli utenti potranno navigare agilmente e scegliere i programmi da vedere in streaming, dato che Fire TV Stick è compatibile con le principali app di streaming, tra cui Prime Video, Netflix, RaiPlay, Dazn, Disny+, TimVision, Amazon Music e tante altre.

Il modello basic offerto da Amazon è Fire TV Stick Lite, che a soli 29,99 euro consente di guardare i contenuti digitali con uno streaming Full HD. La configurazione è semplice e il design discreto, ma il telecomando vocale Alexa incluso non può essere utilizzato per controllare il televisore, ad esempio per accenderlo o gestire il volume.

Per chi preferisce un modello con un telecomando vocale Alexa che integra anche i comandi per la televisione, c’è la nuova Fire TV Stick per lo streaming in HD a 39,99 euro. Il dispositivo consente uno streaming rapido e offre un audio di qualità home theatre grazie al supporto per il formato Dolby Atmos, quando collegato a un impianto stereo compatibile.

Fire TV Stick 4K è il lettore multimediale ideale per chi vuole uno streaming potente per vedere contenuti in 4k Ultra HD. Il dispositivo costa 59,99 euro e comprende il telecomando vocale Alexa con comandi per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili. Il lettore multimediale supporta i formati 4K Ultra HD, Dobly Vision, HDR e HDR10+, oltre che l’audio Dolby Atmos.

Fire TV Cube: il top di gamma di Amazon

Per chi cerca il top di gamma dei lettori multimediali di Amazon, la soluzione è Fire TV Cube: il dispositivo più potente e veloce per godere dei propri film e programmi preferiti con uno streaming rapido e senza interruzioni. Il lettore multimediale è dotato di un processore S922X hexa-core con 2GB di memoria RAM e consente di riprodurre contenuti con risoluzione 4K fino a 60fps e Dolby Vision.

Il lettore è il più costoso tra quelli di Amazon, ma a 119,99 euro offre la possibilità di controllare la TV e i dispositivi senza muovere un dito. Fire TV Cube supporta i comandi vocali sia tramite telecomando Alexa, che gli otto microfoni integrati che permettono di controllare l’assistente di Amazon anche quando la televisione è spenta. Ovviamente, non manca l’audio Dolby Atmos.

