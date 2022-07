Anche Redmi K50S Pro avrà una fotocamera da 200 MP

Un ricchissimo rumor ha svelato quasi tutto di un nuovo smartphone in arrivo, il Redmi K50S Pro. La "voce" arriva dal noto tipster Yogesh Brar e racconta che il telefono conterà su delle specifiche tecniche da top di gamma, ma soprattutto dovrebbe ospitare una fotocamera da 200 MP.

Oltre a questo generoso sensore posteriore, il dispositivo targato Redmi dovrebbe essere in grado (grazie alle sue specifiche) di accontentare gli utenti che desiderano un device di alta gamma, ma dal prezzo conveniente. Infatti, come da tradizione per i telefoni del brand cinese, anche il Redmi K50S Pro dovrebbe approdare sul mercato ad un costo ragionevole. Tra i dettagli svelati da Yogesh Brar è emerso anche che il dispositivo avrà a bordo un chipset di fascia alta di Qualcomm e una batteria abbastanza grande. Oltre a questo modello Pro, la gamma prevederebbe anche una versione standard, il Redmi K50S.

Redmi K50S Pro: come sarà

Se il rumor di Yogesh Brar venisse confermato, il Redmi K50S Pro potrebbe offrire sul posteriore una fotocamera principale da 200 MP, accoppiato ad un obiettivo ultra-wide da 8 MP e una macro da 2 MP. Sul davanti, invece, sarà presente una fotocamera per i selfie da 20 MP.

Il Redmi K50S Pro avrà con molta probabilità uno schermo OLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e certificazione HDR10 Plus. A bordo del dispositivo della compagnia cinese dovrebbe essere usato un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 prodotto con un processo a 4 nm da TSMC. Il chip sarà presumibilmente accompagnato da due tagli di memoria: 8/128 GB e 12/256 GB.

La batteria del Redmi K50S Pro potrebbe essere una generosa cella da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W. In più, lo smartphone dovrebbe contare su uno scanner di impronte digitali integrato nel display, due speaker audio e interfaccia proprietaria MIUI 13 basata su Android 12.

Prezzo e disponibilità

Sulla disponibilità e sull’arrivo in Europa del dispositivo di Redmi, al momento, non sono emerse indicazioni. Tuttavia, alcune indiscrezioni affermano che il Redmi K50S e il Redmi K50S Pro verranno presentati entro agosto 2022.

Passando al lato dei prezzi, il modello non Pro da 8/128 GB dovrebbe costare circa 434 euro, mentre la versione Pro da 12/256 GB circa 536 euro. Ovviamente, si tratta di notizie non ufficiali, quindi sia la disponibilità che i prezzi della gamma Redmi K50S potrebbero variare. E, soprattutto, si parla ancora dei prezzi cinesi.