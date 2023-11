Fonte foto: Samsung

Samsung potrebbe seguire l’esempio di Apple e realizzare degli occhiali AR per andare ad arricchire il suo ecosistema Galaxy. Il progetto è stato, almeno parzialmente, già anticipato dalla stessa casa coreana che, ad inizio 2023, ha svelato di essere al lavoro su nuove “esperienze” per la realtà mista in collaborazione con Google e Qualcomm per unire hardware e software e dar vita a una nuova generazione di prodotti.

Non si tratta di una novità assoluta per Samsung che, in passato, ha realizzato il Gear VR (in foto). I nuovi occhiali AR potrebbero, quindi, ritagliarsi il loro spazio all’interno dell’ecosistema della casa coreana che, a breve, registrerà il debutto anche del nuovo anello smart Galaxy Ring.

Come saranno i nuovi occhiali AR di Samsung

Il progetto dei nuovi occhiali AR di Samsung sarebbe ancora in una prima fase di sviluppo e un debutto ufficiale è, quindi, da ritenersi ancora molto lontano. Ad anticipare l’arrivo di un prodotto di questo tipo, però, un nuovo marchio registrato da Samsung che, lo scorso agosto, ha depositato il marchio Samsung Glasses nel Regno Unito. Per completare la registrazione, Samsung ha dovuto chiarire i settori del mercato dove il marchio potrebbe essere utilizzato.

L’azienda ha, quindi, dovuto specificare il brand Samsung Glasses sarà utilizzato in abbinamento a prodotti come visori, cuffie, smartphone per realtà aumentata, occhiali e visori per la realtà virtuale. Al momento, le informazioni sul progetto sono minime. Non ci sono ancora dettagli su design e funzionalità dei nuovi occhiali. Dalle dichiarazioni di inizio 2023 è possibile ipotizzare che Samsung stia lavorando con Google, per sviluppare il software, e con Qualcomm, per sviluppare il chipset.

Dalla partnership con le due aziende potrebbe arrivare un nuovo prodotto in grado di entrare in competizione con Apple Vision Pro oltre che con Quest 3 e altri visori di Meta. La scorsa primavera, inoltre, Samsung Display ha acquisito eMagin, azienda specializzata nella realizzazione di display Micro-OLED. Quest’acquisizione potrebbe rientrare nel progetto di realizzazione di nuovi occhiali AR da lanciare nel corso del prossimo futuro.

Quando arrivano i nuovi occhiali AR di Samsung?

Come evidenziato in precedenza, il progetto dei nuovi occhiali AR di Samsung è ancora in una fase iniziale. L’azienda coreana, quindi, non prevede un lancio imminente di questo prodotto.

Si può ipotizzare una presentazione nel corso della seconda metà del 2024 con un lancio, in quantità limitate, programmato per i mesi successivi, seguendo una strategia simile a quella di Apple con Vision Pro. Sarà necessario, in ogni caso, attendere le prossime settimane per ottenere maggiori conferme in merito all’effettivo stato di sviluppo del nuovo progetto della casa coreana.