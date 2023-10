Fonte foto: Oura

Samsung Galaxy Ring, il nuovo anello smart che Samsung sta sviluppando da diverso tempo, potrebbe non rispettare i tempi di lancio trapelati nelle scorse settimane. La casa coreana, infatti, è alle prese con alcuni problemi tecnici: il prototipo attuale del Samsung Galaxy Ring, infatti, sarebbe troppo grande per poter essere indossato come un anello normale.

La necessità di ulteriori affinamenti per il dispositivo per miniaturizzare i componenti interni, e creare un dispositivo più piccolo, potrebbe tradursi in un lancio ritardato di 6 mesi o addirittura di un anno. Il mercato degli anelli smart, per fortuna di Samsung, è ancora poco sviluppato e tra le poche opzioni disponibili oggi per gli utenti c’è l’anello intelligente di Oura (in foto). Nessuna Big Tech ha ancora lanciato un prodotto di questo tipo.

Il Samsung Galaxy Ring arriva in ritardo?

Secondo rumor delle scorse settimane, Samsung prevedeva inizialmente di svelare il Galaxy Ring ad inizio 2024, nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24, programmato tra gennaio e febbraio. Il lancio dei nuovi smartphone top di gamma permetterebbe di sostenere al meglio (anche grazie a bundle promozionali realizzati ad hoc) la diffusione iniziale del Galaxy Ring. Le complicazioni registrate nella fase finale di sviluppo, però, potrebbero far saltare i piani.

Secondo quanto riportato dal magazine coreano TheElec, infatti, Samsung potrebbe essere costretta a posticipare di 6 mesi o addirittura di un anno il lancio del Galaxy Ring che, quindi, arriverebbe sul mercato tra il terzo trimestre del 2024 e il primo trimestre del 2025. Nel primo caso il lancio coinciderebbe con quello dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, nel secondo addirittura con quello del Galaxy S25.

Il problema sono le dimensioni

Il ritardo del Samsung Galaxy Ring sarebbe legato alle sue dimensioni: l’anello smart di Samsung sarebbe ancora troppo grande per poter essere indossato come un anello normale. Nella prima fase di sviluppo, la casa coreana si sarebbe concentrata sulla realizzazione di un dispositivo ricco di funzionalità.

Per il passaggio da prototipo a modello da produrre in serie, però, è necessario un lavoro di ottimizzazione, per affinare il progetto e ridurre le dimensioni del prodotto finale. E questo lavoro sembra essere più difficile del previsto.

Samsung intende realizzare il suo Galaxy Ring in quattro taglie, con altrettanti diametri diversi per adattare l’anello a tutti gli utenti. Soprattutto per le taglie più piccole, la casa coreana potrebbe non essere in grado di ottimizzare il progetto, inserendo tutti i componenti inclusi nel prototipo attuale. Lo sviluppo del Galaxy Ring, quindi, potrebbe non essere completato in tempo per un lancio nel 2024.

C’è poi da tenere in conto un ulteriore fattore, che allunga ancora i tempi: Samsung mirerebbe ad ottenere la certificazione come dispositivo medico del Galaxy Ring, ma per ottenerla (in Corea del Sud) sono necessari almeno 12 mesi dalla presentazione dei dettagli tencici del prodotto. Non è quindi da escludere che Samsung lanci il Galaxy Ring senza questa certificazione, per poi aggiungerla in seguito.