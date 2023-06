And Just Like That 2: torna Samantha!

Nel finale della seconda stagione di And Just Like That il quartetto di protagoniste sarà (quasi) riunito. Ma Kim Cattrall ha imposto condizioni precise per il suo cameo

«Solo per una notte, l’universo di Sex and the City sarà di nuovo al completo». Con queste parole Variety ha lanciato negli scorsi giorni lo scoop che ha scatenato la gioia dei fan: Kim Cattrall riprenderà l’iconico ruolo di Samantha Jones in And Just Like That 2. Stiamo parlando solo di un cameo, non di una presenza fissa nel cast in tutti i nuovi episodi, in uscita a giugno in Italia su Sky e in streaming su NOW. Ma l’entusiasmo generato da questo annuncio a sorpresa è comunque tanto. Ecco cosa sappiamo.

Kim Cattrall in And Just Like That 2

Firmata dal produttore esecutivo Michael Patrick King, And Just Like That è il sequel e revival di Sex and the City. La serie ha però visto il quartetto di protagoniste diventare un trio: nel cast fisso della prima stagione (e anche della seconda) ci sono soltanto Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, rispettivamente nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte.

Manca all’appello Samantha: Kim Cattrall aveva infatti deciso di non prendere parte al revival. Da una parte l’attrice aveva dichiarato che il suo personaggio non avrebbe avuto nulla di nuovo da dire al pubblico, dall’altra si vociferava di tensioni e litigi tra Cattrall e altri membri del cast, tra cui Sarah Jessica Parker (le due attrici a quanto pare non si parlano da anni).

Qualcosa forse è cambiato nel frattempo, però, visto che HBO ha annunciato trionfalmente il ritorno di Cattrall nella serie. Come anticipato, si tratterà solo di una comparsata e avverrà nel finale della seconda stagione. La scena sarà ambientata all’interno di una macchina e consisterà a quanto pare in una conversazione telefonica con Carrie.

Nella prima stagione è stato spiegato che Carrie e Samantha si erano allontanate e che la seconda si era trasferita a Londra per lavoro: ecco motivata l’assenza della protagonista. Nel corso delle puntate già andate in onda le due amiche avevano avuto un’interazione indiretta dopo la morte di Mr. Big. Proprio alla fine della prima stagione le due si scrivono infatti dei messaggi promettendosi di riconciliarsi.

Il ritorno di Samantha in And Just Like That 2

La riconciliazione tanto attesa avverrà quindi nel finale di And Just Like That 2? Forse sì, ma è difficile dirlo con certezza. La stampa di settore ha scritto che il cameo è stato voluto da HBO Max che, pur senza fare piani precisi per il futuro della serie, intende in questo modo lasciare una porta aperta all’eventuale ritorno in pianta stabile di Samantha nella terza stagione (nel caso la serie venisse rinnovata).

Secondo fonti vicine alla produzione, però, Cattrall ha girato la sua scena a marzo a New York senza incontrare né parlare con il creatore e showrunner del revival Michael Patrick King, con Sarah Jessica Parker e con le altre ex colleghe. Secondo Page Six queste condizioni sono state le clausole imposte da Kim Cattrall prima di accettare di partecipare alla serie con un cameo, che la stampa ipotizza sia stato pagato profumatamente.

Insomma, non sembrano proprio le premesse ideali per un ritorno definitivo di Samantha in una eventuale terza stagione. Anzi, sempre secondo alcune fonti anonime di Page Six, «anche se questa apparizione potrebbe far pensare ai fan che [Kim Cattrall, ndr] tornerà sul palcoscenico nella prossima stagione, questo non succederà. È stata trattata male».

Quando esce And Just Like That 2

La seconda stagione di And Just Like That arriva il 23 giugno su Sky e NOW. Tra l’altro proprio il giorno prima, il 22 giugno, esce su Netflix la nuova serie Glamorous, in cui Kim Cattrall è protagonista.

