Quali iPhone non si aggiorneranno mai più

Presentato insieme alla nuova gamma iPhone 13 durante l’evento online “California Streaming“, e preinstallato di fabbrica su questi nuovi smartphone Apple, è adesso disponibile per tutti il nuovo iOS 15, ultima versione del sistema operativo mobile della mela morsicata. Non esattamente per tutti, a dire il vero, perché una lunga lista di iPhone non potrà essere aggiornata.

Succede ogni anno, ed è logico che sia così: Apple è, insieme a Google, l’azienda che offre il supporto più lungo ai suoi prodotti ma, ad un certo punto, i prodotti diventano troppo obsoleti per essere aggiornati. Questo è un grosso problema per gli utenti in possesso di uno di quei prodotti, perché un telefono non aggiornato non solo non ha le ultime funzioni disponibili, ma è anche meno protetto dai rischi informatici. Con ogni aggiornamento del sistema operativo, non solo di quello di Apple, arrivano infatti anche numerose correzioni dei bug di sicurezza scoperti dai ricercatori nei mesi successivi al lancio dell’aggiornamento precedente. La buona notizia, però, è che chi ha un iPhone compatibile con iOS 14 potrà installare anche iOS 15. La lista dei dispositivi tagliati fuori da ogni futuro aggiornamento, però, è comunque lunga.

Apple iOS 15: gli iPhone compatibili

Partiamo dalla buona notizia: tutti coloro che oggi hanno uno smartphone Apple con iOS 14 installato (di fabbrica, o con un successivo aggiornamento) potranno scaricare e installare anche iOS 15. A molti utenti la notifica è già arrivata e stanno procedendo all’aggiornamento. Ecco la lista degli iPhone che possono essere aggiornati a iOS 15:

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini / iPhone 12

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 / iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

Quali iPhone non saranno più aggiornati

Il fatto che Apple non abbia lasciato indietro nessun modello aggiuntivo, permettendo a tutti coloro che usano oggi iOS 14 di aggiornare il telefono anche a iOS 15, non è la regola ma una eccezione. Di solito, infatti, almeno un modello del passato diventa incompatibile con la nuova versione del sistema operativo.

Trattandosi di una eccezione, quindi, possiamo dire con certezza che i seguenti iPhone, che non saranno aggiornati a iOS 15, non verranno aggiornati mai più: