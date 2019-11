Apple lancia il MacBook Pro da 16 pollici: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Apple

Apple rinnova la sua linea di laptop pensata per gli utenti professionali lanciando un nuovo MacBook Pro da 16 pollici. Se sul fronte estetico le novità sono, di fatto, nulle (eccezion fatta per la dimensione del display, per la prima volta da tanto tempo in cifra pari anziché dispari), il nuovo portatile della mela morsicata presenta diverse, interessanti, novità sul fronte delle componenti hardware. La scheda tecnica del MacBook Pro 16, infatti, è stata profondamente rinnovata rispetto al passato, con CPU e GPU pensate per supportare pesanti lavori di grafica (sia photoediting sia videoediting) ma capaci di regalare diverse soddisfazioni anche a livello gaming.