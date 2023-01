Apple lavora alle nuove cuffiette economiche AirPods Lite

Le AirPods sono senza dubbio uno dei dispositivi Apple di maggior successo e che in poco tempo sono diventate, al pari dell’iPhone, un oggetto simbolo da mostrare oltre che da utilizzare. Al momento Apple ha a listino 3 modelli: le AirPods di seconda e terza generazione e le AirPods Pro di seconda generazione, con prezzi che partono da 159 euro.

L’aria, però, starebbe per cambiare e nel 2023 le vendite saranno in calo, cosa che potrebbe costringere Apple a presentare un nuovo modello economico o, in alternativa, ad abbassare il prezzo delle AirPods di base.

Apple AirPods: forse una versione Lite

Nonostante il successo di queste iconiche cuffiette, secondo l’analista Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research le vendite dovrebbero subire un drastico calo nel 2023, passando dai 73 milioni di pezzi consegnati nel 2022 a ben 10 milioni in meno nell’anno in corso, pari quindi a 63 milioni. Ad incidere su questi numeri non di certo favorevoli per Apple, sembra che ci anche sia la debole domanda degli AirPods di terza generazione.

Forse per contrastare questa pericolosa emorragia nelle vendite delle sue AirPods, Apple pare sia al lavoro su un nuovo modello che l’analista definisce AirPods Lite che, da come si presume, dovrebbero essere un modello più economico rispetto a quelli attualmente in vendita. Una mossa per abbracciare un pubblico più ampio che quando si trova a scegliere un nuovo paio di auricolari a parità di prezzo ultimamente si rivolge ad altri prodotti, anche se possiede un iPhone.

Come sarebbero queste nuove e presunte AirPods Lite non è chiaro, come non è confermata una sua effettiva commercializzazione. Ma una cosa è certa: se mai dovessero arrivare sul mercato avranno un costo inferiore ai 159 euro che è il prezzo attuale di ingresso nel mondo AirPods di Apple.

AirPods Lite o AirPods 2 scontate?

Molto più banalmente, Apple potrebbe anche non lanciare un nuovo prodotto "Lite" e limitarsi ad abbassare il prezzo delle AirPods di seconda generazione, offrendole a meno di 100 euro. Questo le consentirebbe di risalire nelle vendite, svuotare i magazzini dalle AirPods 2 ancora invendute e magari concentrare gli sforzi su un nuovo modello che andrebbe a sostituire le attuali AirPods 3.

A questo proposito non ci sono voci in merito, anche perché le AirPods Pro di seconda generazione sono state rilasciate meno di un anno fa e hanno introdotto significativi miglioramenti, come una cancellazione del rumore decisamente migliorata e una nuova custodia di ricarica, dotata del chip U1 che abilita la funzione "Posizione precisa" che consente di sapere sempre dove si trova la custodia di ricarica tramite la relativa app presente su iPhone o anche tramite iCloud.