Apple Watch 7, prezzo al minimo storico: la miglior offerta di oggi

L’Apple Watch 7 è l’ultima versione dello smarwatch dell’azienda di Cupertino ed è stato lanciato insieme all’iPhone 13. Come capita con tutti i nuovi dispositivi Apple, prima di vedere uno sconto bisogna aspettare un po’. Oggi 7 dicembre, però, è il nostro giorno fortunato: l’Apple Watch in tutte le sue versioni è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Non si tratta di uno sconto epocale, ma si riescono a risparmiare anche una cinquantina di euro sul prezzo di listino. E in vista del Natale è un’ottima notizia, soprattutto per chi voleva regalare l’Apple Watch 7.

Rispetto ai modelli precedenti, l’Apple Watch 7 porta con sé alcune novità molto interessanti. La più importante riguarda lo schermo, ora diventato più grande, più luminoso e resistente agli urti. Confermate anche tutte le modalità per il fitness e per il monitoraggio della salute, compreso l’ECG. E con la versione "Cellular" è possibile anche effettuare e rispondere alle chiamate. A bordo c’è sempre il sistema operativo watchOS che permette l’installazione di decine di app. Se volete acquistare l’Apple Watch 7, oggi è il giorno giusto.

Offerte bomba come questa dell’Apple Watch 7 le trovate ogni giorno sul nostro "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qua.

Apple Watch 7: le caratteristiche tecniche

Con l’Apple Watch 7 l’azienda di Cupertino ha portato una ventata di freschezza nel suo wearable. Dopo anni di dispositivi tutti molto simili tra di loro, ha finalmente rimesso mano al design. Nulla di stravolgente rispetto a prima, ma mantenendo le stesse dimensioni è riuscita a inserire uno schermo più grande e luminoso. Le cornici laterali ora sono praticamente sparite. Oltre ad essere più grande, il display è anche più resistente e la scocca resiste anche agli urti.

Migliorata anche la parte relativa al fitness: l’Apple Watch 7 è un vero e proprio allenatore personale che ci segue in ogni sessione di allenamento. E con l’abbonamento ad Apple Fitness+ è come avere la palestra direttamente in casa. Per il monitoraggio della salute troviamo il sensore che misura il battito cardiaco ventiquattro ore su ventiquattro e anche l’app ECG che è in grado di registrare gli impulsi elettrici provenienti dal cuore. Basta tenere il dito sulla Digital Crown per generare in soli 30 secondi un elettrocardiogramma. In caso di dati anomali, è meglio consultare immediatamente il medico. L’app Sonno, invece, monitora la qualità del riposo e genera una routine per riposare meglio. Molto utile anche l’app Mindfulness che ci aiuta a diminuire lo stress con esercizi ad hoc. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche sulla batteria e ora l’Apple Watch si ricarica molto più velocemente.

Apple Watch 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Tutti i modelli di Apple Watch 7 sono in offerta, sia quelli nella versione con schermo da 41mm sia quelli con display da 45mm. Ma anche le versioni GPS e GPS + Cellular (per fare le chiamate).

La versione GPS da 41mm è in offerta a 409€, con uno sconto del 7% sul prezzo di listino. Per il modello più grande il prezzo è di 429€ con lo sconto che sale a 9%.

Apple Watch 7 GPS – 41mm

Apple Watch 7 GPS – 45mm

Per la versione GPS + Cellular, i prezzi in offerta partono da 499€ per il modello da 41mm (sconto 7%) e da 529€ per quella da 45mm. Le offerte riguardano più colorazioni (non tutte) e potete navigare nella pagina prodotto per scegliere quella che più vi piace.

Apple Watch 7 GPS + Cellular – 41mm

Apple Watch 7 GPS + Cellular – 45mm