Apple Watch 8 sarà davvero meglio di Watch 7?

Tra gli appuntamenti più attesi dei prossimi mesi, che coincidono con la fine dell’estate, c’è sicuramente il debutto dell’Apple Watch Series 8. Il nuovo smartwatch della mela morsicata sarà tra gli indossabili più venduti dell’ultima parte dell’anno, complice anche il Natale. Ma a gettare un’ombra sul roseo futuro del dispositivo è Mark Gurman, esperto Apple e giornalista di Bloomberg.

Gurman nella sua newsletter settimanale Power On, riferisce notizie di prima mano sulla tipologia di processore a bordo del nuovo Apple Watch Series 8: "Per coloro che sperano in un chip più veloce nell’Apple Watch di quest’anno, mi è stato detto che il chip S8 avrà le stesse specifiche dell’S7, che erano anche le stesse dell’S6. I modelli del prossimo anno, tuttavia, avranno un processore completamente nuovo". Aggiunge inoltre che gli smartwatch di casa Apple in arrivo sono tre: un nuovo Apple Watch SE di fascia economica ("economica"nei limiti di Apple, ovviamente), un Apple Watch 8 "standard" e una versione rugged, un Apple Watch più robusto destinato a chi fa sport estremi, di cui si parla ormai da oltre un anno.

Apple Watch 8: le novità

Le uniche differenze sostanziali tra Apple Watch 8 e Apple Watch 7 saranno nel design: sulla serie 8 debutterà finalmente quel design con schermo piatto originariamente previsto per il Watch 7.

Le misure disponibili saranno due: 41 millimetri e 45 millimetri, come al solito con quadrante quasi quadrato. Anche Apple Watch 8, come il 7 sarà certificato IP6X contro la polvere e sarà "resistente all’acqua ma non impermeabile".

Quello che ci si aspetta, al momento, è un grande incremento di autonomia rispetto alle 18 ore del Watch 7: Apple Watch 8 dovrebbe superare la giornata di utilizzo, anche grazie a una nuova modalità a basso consumo. I sensori biometrici resteranno i medesimi della serie 7 e della serie 6. Non saranno dunque presenti i nuovi e sensori per la misurazione della temperatura corporea o della glicemia ma saranno migliorate le funzioni già presenti.

WatchOS 9

Se non cambia il processore, su Apple Watch 8 almeno cambia il software. In effetti a fare la differenza tra la serie Apple Watch 7 (in foto) e Apple Watch 8 sarà proprio il nuovo sistema operativo WatchOS 9 che include miglioramenti nella funzione di monitoraggio della fibrillazione atriale, delle sessioni di workout come gli allenamenti multisport, il rilevamento dell’altezza, le zone di allenamento etc etc…

Il nuovo smartwatch Apple Watch 8 potrebbe essere migliorato anche con la nuova modalità a basso consumo per migliorare la durata della batteria e la connettività satellitare.

La serie 8 comunque avrà sempre il monitoraggio della frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue (Sp02).