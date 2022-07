ASUS ROG Phone 6 ufficiale: il nuovo riferimento per il gaming

ASUS ha presentato ufficialmente la serie ASUS ROG Phone 6, telefoni che possono essere considerati come il nuovo punto di riferimento per il gaming mobile. Si tratta dei ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro, game phone che presentano tutta una serie di caratteristiche tecniche straordinarie e un prezzo molto elevato.

Il costo particolarmente alto dei due dispositivi è giustificato da una dotazione da veri top di gamma, che parte dal processore di ultima generazione targato Qualcomm che troviamo a bordo di entrambi i telefoni. Questo chip offre potenza in abbondanza anche per i titoli più pesanti, ed è inoltre supportato da un comparto memorie di ultima generazione (LPDDR5) e da un sistema di raffreddamento evoluto. Per assicurare una grafica fluida e reattiva, la serie ROG Phone 6 è stata corredata di un display di ultima generazione, che vanta tutta una serie di specifiche che, stando a quanto dichiarato dall’azienda, puntano ad offrire "un’esperienza di gioco senza precedenti".

ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro: come sono

Entrambi gli smartphone hanno a bordo il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato ad un massimo di 18 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria interna. Il pannello è un Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici, che sfrutta il sistema ROG tuning per raggiungere una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, di campionamento touch di 720 Hz e una latenza touch di soli 23 ms.

Sul fronte fotografico, la serie offre tre obiettivi: uno principale grandangolare Sony IMX766 HDR da 50 MP HDR, un sensore ultrawide da 13 MP e una macro; la fotocamera anteriore è, invece, da 12 MP. La batteria dei due telefoni è da 6.000 mAh ed è supportata dall’alimentatore HyperCharge da 65 watt.

Le differenze tra il ROG Phone 6 e il ROG Phone 6 Pro riguardano la presenza, nel modello Pro, di un mini schermo PMOLED a colori (in cui vengono mostrate informazioni di vario tipo) posto sul retro, invece del solo logo RGB della gamma ROG. Inoltre, differenti sono anche i moduli dedicati alla memoria: la variante standard conta su tagli da 12/256 GB e 16/512 GB, mentre il fratello maggiore offre solo una configurazione da 18/512 GB.

Infine, mentre l’unica tonalità disponibile per il ROG Phone 6 Pro è Storm White, la variante di base prevede sia il base lo Storm White che Phantom Black.

I nuovi game phone di Asus sono accompagnati da diversi accessori esclusivi, tra cui il nuovo AeroActive Cooler 6 e il ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

Disponibilità e prezzi

I nuovi top di gamma di Asus saranno disponibili da metà luglio. Per quanto riguarda i prezzi, ecco il listino ufficiale del ROG Phone 6 e del ROG Phone 6 Pro:

ROG Phone 6 12/256 a 1.099 euro

ROG Phone 6 16/512 a 1.199 euro

ROG Phone 6 Pro a di 1.399 euro

Per quanto riguarda gli accessori, ecco i prezzi ufficiali: