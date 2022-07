Asus ZenFone 9 arriva domani: sarà così

Tra poche ore verra presentato ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma Asus ZenFone 9. L’annuncio, infatti, verrà fatto domani 28 luglio alle ore 15:00, nel corso di un evento in live streaming su YouTube. MA cosa dobbiamo aspettarci di trovare su questo atteso telefono del colosso asiatico?

Sicuramente il device di Asus presenterà tutte le specifiche di un telefono di fascia alta, a partire dal chipset Qualcomm che è previsto a bordo. Anche le memorie RAM e e lo spazio di archiviazione saranno molto generosi, così come le caratteristiche che si prevedono per il display. La dimensione della batteria dell’Asus ZenFone 9 potrebbe un tantino deludere ma, a fronte della ricarica abbastanza rapida e del resto delle dotazioni l’utente non dovrebbe avere grosse delusioni. Per quanto riguarda il prezzo, ovviamente, non è bassissimo ma non raggiunge neanche le cifre stratosferiche di altri modelli top di gamma.

Asus ZenFone 9: come sarà

Stando a quanto emerso da alcune indicazioni del rivenditore norvegese Elkjop (sulle cui pagine del sito web sono emersi alcuni dettagli tecnici) e da precedenti indiscrezioni, il display dell’Asus ZenFone 9 sarà un AMOLED da 5,92 pollici (FHD, 1.080 x 2.400 pixel) con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e vetro in Gorilla Glass Victus. Se fosse vero, Asus ZenFon 9 sarebbe uno dei pochissimi smartphone 2022 sotto i 6 pollici.

Nonostante lo schermo AMOLED, il nuovo telefono di Asus avrà il sensore di impronte digitali posto lateralmente: è lo stesso tasto che serve ad accendere il device e consentirà anche di fare lo scrolling nelle applicazioni e nell’interfaccia.

Il processore a bordo del device di Asus sarà il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 accoppiato a tagli di RAM da 8 GB e 16 GB e da storage interno da 128 GB e 256 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro ci sarà presumibilmente un sensore principale Sony da 50 MP, con stabilizzazione ottica gimbal a 6 assi, e un obiettivo ultra wide Sony da 12 MP, mentre sul davanti troveremo una fotocamera per i selfie da 12 MP.

La batteria dell’Asus ZenFone 9 sarà 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W, mentre il sistema operativo Android 12.

Lo smartphone presenterà anche il jack audio da 3,5 mm per gli auricolari e arriverà sui mercati in quattro colorazioni: Midnight Black, Starry Blue, Sunset Red e Moonlight Whiteche. Nella confezione dello ZenFone 9 gli utenti troveranno anche una serie di accessori, tra cui un aggancio per lo zaino con una cover flessibile.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo ASUS Zenfone 9, che verrà annunciato ufficialmente domani, nella variante da 8/128 GB dovrebbe approdare sul mercato a circa 800 euro, mentre nella versione da 16/128 GB ci si aspetta un prezzo di circa 900 euro.