Avatar: il sequel è finalmente pronto

Era il 2009 quando nelle sale cinematografiche usciva un film destinato a conquistare svariati record: Avatar, del regista James Cameron. A più di dieci anni di distanza, a breve nei cinema gli spettatori potranno finalmente vedere il seguito della storia ambientata sul meraviglioso pianeta Pandora.

Esce quest’anno, infatti, il primo sequel Avatar – La via dell’acqua (The Way of Water, in lingua originale). Il regista del film è sempre James Cameron, che tra le altre cose ha diretto Titanic, mentre la produzione è di Disney, che pochi anni fa ha acquistato da 21st Century Fox i diritti di Avatar e di eventuali sequel. È già stato annunciato che questi ultimi saranno in tutto quattro: la pellicola in uscita a fine 2022, dunque, sarà solo la prima di una serie. La trama sarà ambientata circa dieci anni dopo la storia di Avatar e avrà per protagonisti gli stessi personaggi e le loro famiglie.

Di cosa parla Avatar 2

Il primo Avatar aveva per protagonista il soldato paralizzato Jake Sully, inviato sul pianeta Pandora. Qui entra in contatto con i nativi (creature umanoidi blu che vivono in stretto contatto con la natura) e si innamora di Neytiri. Quando alcuni uomini intendono sfruttare le risorse del pianeta per arricchirsi, i nativi si ribellano e Sully decide di combattere per Pandora.

I protagonisti di Avatar 2 sono ancora Sully, Neytiri e i loro figli che, come si vede dal trailer diffuso in questi giorni, si trovano ancora una volta a dover combattere per sopravvivere e per difendersi a vicenda.

Il cast: chi recita in Avatar 2

Prodotto da James Cameron e Jon Landau, il cast di Avatar – La via dell’acqua include Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Cosa aspettarsi da Avatar 2

Il primo Avatar aveva fatto molto parlare di sé. Fu uno dei primi film con tecnologia 3D e, dopo essere costato oltre 200 milioni di dollari, incassò più di dieci volte tanto. Ancora oggi è il film con i maggiori incassi nella storia del cinema.

L’accoglienza iniziale da parte del pubblico fu molto positiva, nonostante la trama non fosse particolarmente originale. Come hanno notato alcuni esperti, però, nel corso degli ultimi dodici anni l’interesse è andato scemando. Basta pensare ad altri film, come Titanic o Star Wars, e al modo in cui quelle storie – i personaggi, le citazioni, le scene iconiche – sono rimaste nell’immaginario collettivo. La stessa cosa non è successa con Avatar. In più la tecnologia 3D al cinema, svanito l’entusiasmo iniziale, ha smesso di essere interessante.

Bisogna ora vedere se il primo sequel riuscirà a riportare in alto – e a mantenere tale – l’asticella dell’interesse, con immagini certamente spettacolari, ma anche con una storia appassionante.

Quando esce Avatar 2

L’uscita di Avatar – La via dell’acqua nelle sale italiane è prevista per il 14 dicembre 2022. Nell’attesa, per chi desidera fare un ripasso del primo capitolo, è utile sapere che anche Avatar arriverà nuovamente nei cinema il 22 settembre 2022.