Black Friday 2021: offerta MateBook X Pro 2021 con 500€ di sconto

Su Amazon è iniziato il periodo del Black Friday e in attesa del 26 novembre il sito di e-commerce ha già lanciato le prime succose offerte. Centinaia i prodotti in sconto, tra cui una vasta gamma di smartphone, smartwatch, prodotti per la smart home e computer. Proprio tra i PC portatili troviamo un’offerta molto interessante: il Huawei MateBook X Pro 2021, l’ultimo laptop top di gamma lanciato dall’azienda cinese, è disponibile con uno sconto di 500 euro, 25% in meno sul prezzo di listino.

Il computer è disponibile in due versioni, che differiscono per una caratteristica tecnica: il processore. Nel modello "meno" potente troviamo un Intel i5 di undicesima generazione; nella versione top, invece, è montato un Intel i7 sempre di undicesima generazione. Per quanto riguarda il resto, il Huawei MateBook X Pro ha tutte componenti che permettono di aprire qualsiasi programma e applicazione in pochissimi secondi. E la batteria garantisce un’autonomia fino a 11 ore di utilizzo. Come tutti i prodotti venduti in questo periodo, anche i due laptop Huawei hanno un periodo di restituzione più lungo rispetto al normale. Invece dei soliti 14 giorni, si ha tempo fino al 31 Gennaio 2022, così da poter testare fino in fondo il computer portatile.

Huawei MateBook X Pro 2021 in offerta per il Black Friday: le caratteristiche

Il minimo comune denominatore dei due modelli è lo schermo. A bordo del Huawei MateBook X Pro troviamo un display 3K da 13.9"Full View con rapporto d’aspetto 3:2. Le cornici sono quasi inesistenti, tanto che lo schermo occupa il 91% dello spazio disponibile. L’azienda cinese ha lavorato anche sul design e sul peso: solo 1,33kg, il che lo rendono un perfetto compagno per il lavoro e per lo smart working.

Come detto, la differenza principale tra i due modelli riguarda il processore. A bordo del modello meno performante troviamo un processore Intel Core i5 – 1135G7 di 11° generazione, mentre sul modello top è presente il processore Intel Core i7-1165G7 sempre di undicesima generazione. Per concludere troviamo 16GB di RAM e un SSD da 1TB.

Non da meno la parte audio, con due microfoni frontali molto utili nelle videochiamate di lavoro e quattro altoparlanti che riproducono l’audio perfettamente. Per quanto riguarda la batteria, i due laptop assicurano fino a 11 ore di autonomia e con la ricarica rapida basta poco più di un’ora per avere il 100%. La telecamera è nascosta sotto la tastiera e appare solo su richiesta dell’utente. Una soluzione innovativa per proteggere la privacy.

Huawei MateBook X Pro 2021 in offerta per il Black Friday: prezzo e sconto

I due notebook sono tra le offerte più interessanti in queste prime ore di Early Black Friday 2021. Lo sconto è pari al 25% rispetto al prezzo consigliato: 1.199 euro per il modello con processore i5, 1.399€ per la versione più performante. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon. È disponibile anche l’opzione per pagarlo a rate a tasso zero, ma il servizio non è offerto da Amazon, bensì da Cofidis. E lo si può attivare solo in fase di check-out.

HUAWEI MateBook X Pro 2021 – Intel i5-1135G7

HUAWEI MateBook X Pro 2021 – Intel i7-1165G7

