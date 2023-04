Le novità di aprile 2023 su Prime Video

È iniziato aprile 2023 e, come di consueto, il catalogo di Prime Video si rinnova. Uno dei titoli più attesi delle prossime settimane è sicuramente la quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel (il titolo originale è The Marvelous Mrs. Maisel). Ma non solo: a fine mese arriva anche Citadel, il "primo capitolo" dell’atteso franchise internazionale di spionaggio al quale seguiranno altre serie prodotte in diversi Paesi, tra cui l’Italia. Dal 6 aprile sarà disponibile invece Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del Kung Fu, il nuovo film original italiano con Lillo Petrolo e Carolina Crescentini. Ecco tutte le altre serie tv e i film in arrivo su Prime Video ad aprile 2023.

Le serie tv di aprile 2023 su Prime Video

Gli appassionati del genere thriller-horror saranno felici dell’imminente uscita di Dead Ringers (Inseparabili): la serie, un «thriller psicosessuale», è ispirata all’omonimo film di David Cronenberg del 1988 e ha come protagoniste due ginecologhe gemelle, entrambe interpretate dall’attrice Rachel Weisz. Fra pochi giorni esce anche Greek Salad, ambientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo. I protagonisti sono due giovani fratelli, molto diversi tra loro, che ereditano un appartamento ad Atene dopo la morte del nonno. Ecco tutte le altre serie in arrivo su Prime Video ad aprile 2023.

1 aprile: Scooby-Doo, Summer & Todd L’allegra fattoria (episodi 40-52), The power puff girls

Scooby-Doo, Summer & Todd L’allegra fattoria (episodi 40-52), The power puff girls 7 aprile : La scuola dei misteri

: La scuola dei misteri 14 aprile : La fantastica signora Maisel 5, Greek Salad, Gintama 2

: La fantastica signora Maisel 5, Greek Salad, Gintama 2 18 aprile : Alex Borstein: Corsets And clown suits

: Alex Borstein: Corsets And clown suits 20 aprile : Lamu’ 6

: Lamu’ 6 21 aprile : Dead Ringers (Inseparabili), Gintama 3

: Dead Ringers (Inseparabili), Gintama 3 28 aprile: Citadel

I film di aprile 2023 su Prime Video

Nel nuovo film comico italiano Grosso guaio all’Esquilino il protagonista è un timido tredicenne che ritrova la fiducia in se stesso anche grazie a un improbabile attore di b-movie al verde che si finge un esperto conoscitore del Kung fu. Tra i titoli attesi ci sono anche Judy Blume Forever e Sulle ali della speranza, ma anche alcuni grandi classici come Essere John Malkovich.

1° aprile : Vicini di casa, Vicino all’orizzonte, Essere John Malkovich, Cape Fear, Arrival, Insidious, Life

: Vicini di casa, Vicino all’orizzonte, Essere John Malkovich, Cape Fear, Arrival, Insidious, Life 4 aprile : L’uomo sulla strada

: L’uomo sulla strada 5 aprile : All My Life

: All My Life 6 aprile : Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del Kung Fu, Moonage Daydream, Il premio

: Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del Kung Fu, Moonage Daydream, Il premio 7 aprile : Sulle ali della speranza

: Sulle ali della speranza 13 aprile : Sulle ali dell’onore

: Sulle ali dell’onore 14 aprile : Il collezionista di carte, Skyline

: Il collezionista di carte, Skyline 15 aprile : Troy, Trafficanti

: Troy, Trafficanti 17 aprile : Il ragazzo e la tigre

: Il ragazzo e la tigre 20 aprile : Caccia all’agente Freegard

: Caccia all’agente Freegard 21 aprile : Judy Blume Forever, One way

: Judy Blume Forever, One way 23 aprile : Baby Boss

: Baby Boss 24 aprile : State of Consciousness

: State of Consciousness 27 aprile : Moschettieri del Re

: Moschettieri del Re 30 aprile: La ragazza di Stillwater

