Break Point, in tv arrivano le stelle del tennis

Il mondo del tennis presto protagonista su Netflix in Break Point. Creata dagli ideatori di Formula 1: Drive to Survive, questa nuova docuserie esce fra pochi giorni sulla piattaforma di streaming e racconta le vite dentro e fuori dal campo di un gruppo selezionato di tennisti, tra i più celebri al mondo. Gli sportivi sono stati ripresi nel corso di un intero anno di sfide nei tornei ATP e WTA. Il racconto delle loro imprese tennistiche include infortuni, delusioni emotive, vittorie trionfali e momenti dietro le quinte stressanti o gratificanti.

I tennisti protagonisti di Break Point

Break Point ha per protagonisti alcuni tennisti particolarmente amati e famosi, tutti accomunati dallo stesso obiettivo: diventare campioni. Tra questi c’è anche l’italiano Matteo Berrettini: in realtà quella raccontata nella docuserie, per via di un infortunio che ha pregiudicato la sua preparazione, non è stata una delle sue migliori stagioni.

Berrettini, classe 1996, attualmente è ritenuto il più grande tennista italiano di sempre sull’erba e nel gennaio 2022 ha raggiunto la sesta posizione della classifica mondiale. Particolarmente apprezzato per la potenza dei suoi colpi, nel corso della sua carriera ha vinto sette titoli ATP, di cui tre su terra rossa e quattro su erba.

Gli altri protagonisti di Break Point sono Felix-Auger Aliassime, Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Iga Swiatek, Ons Jabeur, Paula Badosa, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Sloane Stephens e Ajla Tomljanovic. Nella docuserie ci sono anche interventi e interviste ai grandi nomi del tennis, tra cui Martina Navratilova, Maria Sharapova, Andy Roddick, Chris Evert, Paul Annacone, Toni Nadal e Patrick Mouratoglou (questi ultimi due sono coach).

Break Point in streaming

Le prime cinque puntate di Break Point, docuserie prodotta da Box to Box Films, escono su Netflix il 13 gennaio 2023. La serie è realizzata in accordo con i tornei dello Slam, Atp e Wta. Ogni puntata ruoterà intorno a due giocatori: episodio uno, Australian Open (Kyrgios, Kokkinakis); episodio due, Australian Open (Berrettini, Tomljanovic); episodio 3, Indian Wells (Sakkari, Fritz); episodio 4, Madrid (Jabeur, Badosa); episodio 5, French Open (Auger-Aliassime, Ruud).

Quando esce la seconda parte di Break Point

La docuserie di Break Point avrà anche una seconda parte, sempre composta da cinque episodi. L’uscita è prevista a giugno 2023 su Netflix. La data esatta dell’uscita non è ancora stata annunciata.