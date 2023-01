Brutte notizie per il Google Pixel Fold

Google Pixel Fold, il primo smartphoen pieghevole di Big G, non arriverà così presto come gli amanti dei foldable spererebbero. Il motivo è che Samsung Display, incaricata di produrre sia lo schermo interno pieghevole da 7,57 pollici che quello esterno da 5,78 pollici, non consegnerà queste componenti se non a partire dall’estate. Alla luce di ciò non vedremo il Pixel Fold sul mercato prima di fine estate o inizio autunno 2023 e, forse, non ne saranno prodotti abbastanza per una commercializzazione globale.

Google Pixel Fold: come sarebbe

Secondo le indiscrezioni raccolte e diffuse dal giornale online The Elec, molto addentro all’industria dell’elettronica coreana, il display interno del Google Pixel Fold sarebbe lo stesso già visto sulla serie Samsung Galaxy Z Fold4, anche se sembra improbabile che possa essere compatibile con un pennino tipo S Pen o simili.

Inoltre, sempre secondo The Elec, per i display del Google Pixel Fold Samsung non userà l’ultima tecnologia OLED, già usata sui Galaxy Z Fold3 e Z Fold4. Ciò renderà il pannello dei Pixel Fold leggermente più spesso.

Motivo per cui, secondo Ross Young CEO della società di ricerche di mercato DSCC, il telefono pieghevole di Google sarà meno competitivo del telefono pieghevole di Samsung.

Google Pixel Fold: un ritardo di due anni

Il progetto del telefono pieghevole di Google è stato rinviato nel novembre dello scorso anno, con la previsione di un suo arrivo sul mercato nei primi mesi del 2023. Oggi sappiamo che il Google Pixel Fold potrebbe arrivare nell’autunno del 2023 con una coppia di display con tecnologia datata di almeno 3 anni, che però potrebbe essere compensata dall’adozione di un SoC di ultima generazione come il Tensor G3 attualmente in progettazione.