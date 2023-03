Google Pixel Fold, finalmente ci siamo: ecco quando esce

Tra le novità in arrivo durante il Google I/O previsto per il 10 maggio, ci sarà probabilmente l’innovativo Google Pixel Fold, il primo smartphone foldable dell’azienda, che arriva dopo qualche incertezza iniziale.

I dispositivi pieghevoli stanno lentamente conquistando il mercato, non sorprende quindi che anche la grande G abbia avviato corposi investimenti in materia. E il primo atto di questa nuova epopea parte proprio dal Google Pixel Fold. Scopriamo di più al riguardo.

Google Pixel Fold: le caratteristiche del primo pieghevole dell’azienda

Naturalmente, prima di parlare delle caratteristiche di questo nuovo smartphone occorre sottolineare che Google non ha ancora fatto annunci ufficiali. La data del 10 maggio, quindi, resta solo un’intuizione figlia dei molti rumors in rete che già da diverso tempo si stanno occupando del Pixel Fold.

Comunque, se il dispositivo venisse davvero annunciato durante il Google I/O, secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare in commercio già per l’inizio della prossima estate, a giugno per l’esattezza.

Da quanto si apprende in rete sembra che il device sarà dotato di uno schermo da 5,79 pollici, mentre quello pieghevole dovrebbe arrivare sui 7,69 pollici. Il display dovrebbe avere una luminosità di picco di 1200 nit.

Il processore all’interno dovrebbe essere il Google Tensor G2, il nuovissimo chip già visto nei Pixel 7, capace di garantire una grandissima efficienza e prestazioni da vero top di gamma. A questo sarà, ovviamente, associata, l’esclusiva intelligenza artificiale made in Google, per sfruttarne al meglio le potenzialità.

Stando sempre alle indiscrezioni, si vocifera di una memoria da 256 GB, anche se non si escludono tagli maggiori come 512 GB o addirittura 1 TB. Se l’azienda valutasse le stesse scelte fatte con la serie Pixel, la memoria non dovrebbe essere espandibile tramite microSD.

Sembra anche che il Pixel Fold avrà integrata una batteria da, almeno, 4700 mAh anche se altre fonti parlano di 5000 mAh o superiore.

Non ci sono indicazioni, invece, riguardo il comparto fotografico. Tuttavia, guardando la foto trapelata, sono più che evidenti le affinità con il badge della fotocamera già vista su Pixel 7 Pro. Non si escludono, quindi, lenti e obiettivi simili al fratello minore.

Nessuna informazione nemmeno sulla RAM che potrebbe raggiungere tranquillamente gli 8 o 12 GB.

Google Pixel Fold: prezzo e disponibilità

Oltre all’incertezza sulle specifiche tecniche del primo pieghevole di casa Google, c’è un dettaglio che ha subito smosso le acque del web: quello relativo al prezzo.

Alcune fonti riportano un costo compreso tra i 1300 e i 1500 dollari. Altre si spingono fino ai 1700 o 1800. Niente di certo, naturalmente, ma se la notizia fosse davvero confermata, nel secondo caso, i prezzi sarebbero piuttosto in linea con quelli degli altri dispositivi simili sul mercato.

Ad esempio, i prezzi dei foldable di casa Samsung vanno dai circa 1800 euro dello Z Fold 4 nella versione 12 GB + 256, fino ad arrivare agli oltre 2200 del modello 12 GB + 1 TB.

Ovviamente, nel caso del Google Pixel Fold, si tratta di informazioni puramente indicative e l’azienda non ha in alcun modo confermato la cosa, lasciando gli utenti col dubbio almeno fino al prossimo 10 maggio.