BTS, quando esce la docuserie su j-hope

Hope On The Street è la docuserie in sei puntate in cui j-hope dei BTS ritorna alle sue radici e all’antico amore per il ballo

Fonte foto: Prime Video

Si intitola Hope On The Street la nuova docuserie dedicata al ritorno alle origini di j-hope, membro dell’iconica pop band sudcoreana BTS. Prodotta da HYBE, la novità uscirà in streaming su Prime Video a marzo, con nuovi episodi disponibili ogni settimana. Classe 1994, j-hope (pseudonimo di Jung Ho-seok) è un rapper e un compositore, oltre che un produttore discografico. Prima di interessarsi al canto e al rap, però, j-hope si è dedicato alla danza: da bambino ha partecipato a corsi e lezioni e si è fatto notare per le sue doti da ballerino, arrivando anche a vincere premi locali e nazionali. Con Hope On The Street torna a inseguire quel sogno.

Documentari sui BTS

Nati a Seul nel 2013, i BTS sono gli artisti più venduti in Corea del Sud, ma viene loro riconosciuto anche il merito di avere esportato il k-pop in tutto il mondo: non a caso, sia nel 2021 sia nel 2022 sono stati gli artisti più venduti a livello globale. La band include RM, Jin, Suga, Jimin, V, Jung Kook e j-hope, appunto, che è il protagonista della docuserie Prime Video di prossima uscita.

Per approfondire la storia della band ci sono diversi documentari sui BTS già disponibili in streaming. Ad esempio, nel 2022 su Disney+ è uscito Bts: Permission To Dance On Stage – La. È di fine 2023 invece la docuserie BTS Monuments: Beyond The Star, uscita sempre su Disney+. Composta da otto episodi, questa docuserie include interviste inedite, performance e momenti dietro le quinte in cui i membri del gruppo ripercorrono i loro dieci anni di carriera. Negli episodi viene raccontato anche come i membri della band si sono incontrati per la prima volta, le difficoltà dell’isolamento durante la pandemia e alcune feste e celebrazioni che hanno condiviso.

A j-hope è dedicato anche il documentario In The Box, che racconta la creazione del suo primo album solista. SUGA: Road to D-DAY, invece, è un documentario sul viaggio di Suga alla ricerca di ispirazione per il suo album D-DAY.

Anticipazioni sul nuovo documentario su j-hope

Parlando invece della novità in arrivo, possiamo dire che il documentario Hope On The Street segna in qualche modo il ritorno di j-hope alle sue radici, ovvero al ballo. La docuserie in sei puntate, infatti, ripercorre la storia e l’amore per la danza di j-hope dal suo debutto a oggi, dunque nell’arco di più di dieci anni.

Accompagnato dal suo ex maestro, Boogaloo Kin, j-hope esplora le strade di Osaka, Seoul, Paris, New York e Gwangju incontrando diversi street dancer locali. Si tratta di un’esplorazione che per j-hope ha il sapore di un sogno da realizzare, trovando il modo di riconnettere il passato, il presente e il futuro. La docuserie include anche canzoni tratte dall’album di j-hope dal titolo Hope on the Street vol. 1.

Hope on the Street in streaming: quando esce

La docuserie Hope on the Street debutta su Prime Video il 28 marzo 2024. È prevista l’uscita di nuove puntate ogni giovedì e venerdì.