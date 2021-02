Prima di capire come fare i caratteri speciali su Whatsapp può essere necessario individuare alcune delle caratteristiche di funzionamento di questa app. Per Android e iOS, l’app di messaggistica è gratuita e comprende moltissime funzionalità pressoché identiche. Tra queste ci sono la possibilità di creare gruppi, di connettersi tramite desktop con un QR Code, di inviare messaggi senza tariffe particolare per l’estero e inviare gratuitamente contenuti multimediali, come foto, audio e video senza costi aggiuntivi. L’app permette anche di avviare videochiamate e chiamate online.

Whatsapp iOS e Android presentano poche differenze, principalmente di aspetto ed estetica. All’interno della chat con caratteri speciali su Whatsapp tra i due sistemi operativi possono cambiare dettagli della tastiera, come gif ed emoji disponibili, ma l’opzione videochiamata, chiamata e allegati è la stessa per entrambi i sistemi operativi.

Per inserire i caratteri speciali Whatsapp il procedimento è simile: il primo passo è avviare una conversazione. Se la chat non è già aperta, ad esempio nel caso di un gruppo o di una conversazione precedentemente avviata, è necessario accedere all’app e cliccare sul simbolo della matita. In questo modo si avvia un nuovo messaggio, nel quale bisognerà inserire il nome del destinatario dalla rubrica o il numero telefonico. Anche per Whatsapp Web il procedimento è simile e non ci sono differenze nell’inserimento dei caratteri speciali.

I caratteri speciali Whatsapp: quali sono

Con il termine “Whatsapp caratteri speciali" possono essere indicati diversi tipi di scritte. Infatti per moltissime persone con questo nome si intendono formattazioni particolari, che possono essere create semplicemente digitando specifici simboli sulla tastiera dell’app.

Per ottenere questi caratteri speciali Whatsapp sono sufficienti dei facili passaggi. Tra i più utilizzati ci sono:

il grassetto, che viene creato inserendo all’inizio e alla fine della parola l’asterisco, quindi la parola viene scritta *parola* su Whatsapp

il corsivo, che prevede l’utilizzo del trattino basso all’inizio e alla fine della parola su Whatsapp, quindi _parola_

il barrato, che si può ottenere tra i caratteri speciali Whatsapp inserendo la tilde all’inizio e alla fine della parola, quindi ~parola~

inserendo la tilde all’inizio e alla fine della parola, quindi ~parola~ il monospazio, che richiedere l’impiego dell’apice prima e dopo la parola, quindi “`parola“`.

Come fare i caratteri speciali su Whatsapp

Per altre persone i caratteri speciali su Whatsapp sono invece font diversi, che possono presentare diverse caratteristiche come finti brillanti, colori e simboli. Alcuni di questi font presentano lettere corsive, cerchiate, con simboli o doppiature che sono molto originali e possono essere utilizzati non solo nella chat, bensì anche nello stato e nelle storie.

Sapere come fare i caratteri speciali su Whatsapp anche in questo caso è molto semplice. Per ottenere questi font originali può essere necessario scaricare app specifiche oppure convertire il testo grazie a siti specializzati online. Infatti non sono disponibili modalità per cercarli e pubblicarli direttamente dall’app di messaggistica, al contrario di gif e emoji.

La maggior parte delle piattaforme per caratteri speciali su Whatsapp sono gratuite e sono composte da una semplice barra di ricerca dove inserire il testo. In seguito è sufficiente scegliere il carattere da utilizzare e convertirlo. Basterà copiare e incollare su Whatsapp la frase desiderata per ottenere l’effetto dei caratteri speciali.

L’unico aspetto negativo di questi siti specializzati nel convertire e fare i caratteri speciali Whatsapp è che, essendo completamente gratuiti, potrebbero contenere diversi messaggi pubblicitari, che possono risultare fastidiosi.

Cambiare lo stato Whatsapp con caratteri speciali

Come anticipato, i caratteri speciali su Whatsapp possono essere utilizzati non solo per scrivere in modo originale nelle chat. Nei gruppi, nelle chat singole o nei messaggi broadcast questi caratteri speciali possono essere utilizzati in ogni interazione di Whatsapp. Inoltre questi font originali e personalizzati sono unici anche da inserire all’interno del proprio stato.

Lo stato Whatsapp è un metodo di pubblicazione di contenuti, come scritte, foto, video e meme, che dura solo 24 ore. Dopo questo breve tempo il contenuto viene eliminato. Per inserire i caratteri speciali su Whatsapp nello stato sarà sufficiente digitare i font come anticipato oppure copiare e incollare dalle piattaforme specializzate la scritta convertita.