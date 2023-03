Carolina Crescentini lascia Mare Fuori: che è successo

«Grazie per questa avventura meravigliosa. Mi mancherete tantissimo». Con queste parole di ringraziamento l’attrice Carolina Crescentini ha commentato l’addio a Mare Fuori, acclamatissima serie tv ambientata in un carcere minorile di Napoli in onda su Rai2 e visibile in streaming su Rai Play e in parte anche su Netflix. Perché Crescentini ha lasciato la serie? Per rispondere a questa domanda bisogna rivelare alcuni eventi accaduti nelle ultime puntate della terza stagione. Attenzione, quindi: seguono spoiler.

Perché Crescentini lascia Mare Fuori

Dopo che si è diffusa la notizia del suo addio a Mare Fuori, l’attrice ha ringraziato e salutato la produzione e i colleghi sui social. «Grazie per questa avventura meravigliosa. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico», ha detto. «Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona. Paola Vinci lascia l’Ipm».

Il personaggio di Paola Vinci, interpretato appunto da Carolina Crescentini, è la direttrice dell’Istituto penitenziario minorile (Ipm) di Napoli. Donna disabile, per questo presa è in giro dai detenuti. Ha inizialmente un atteggiamento rigido e duro, che però va via via ammorbidendosi nel corso della serie. Dopo che i detenuti compiono omicidi e fughe, tradendo di fatto la fiducia che Vinci aveva riposto in loro, viene avviata un’indagine all’interno del carcere per valutare se la direttrice è ancora idonea per l’incarico. Al termine dell’indagine, però, Vinci viene sospesa. La donna chiede dunque il trasferimento ad Ancora. Da qui la sua uscita di scena.

La notizia ha sconvolto molti fan, tanto che è stata anche avviata una petizione online per chiedere il ritorno di Crescentini nella serie. L’attrice ha ringraziato per il pensiero, ma non c’è margine per credere che ciò effettivamente avverrà.

Altri personaggi lasciano Mare Fuori?

Recentemente gli spettatori hanno temuto, tra l’altro, che quello di Carolina Crescentini non sarebbe stato l’unico addio alla serie. Il regista Ivan Silvestrini ha infatti pubblicato su Instagram un video in cui si vede l’ultimo saluto di Artem e Domenico al cast di Mare Fuori, al termine delle riprese della terza stagione. I fan hanno subito temuto un’uscita di scena definitiva. Inondato di messaggi, Silvestrini ha poi fatto chiarezza: «Un momento della fine della terza stagione, arrivederci a Domenico Cuomo e Artem, ci vediamo presto per la prossima stagione».