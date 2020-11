L’evoluzione digitale ha reso la tecnologia una presenza fissa nella nostra vita, con un’età di accesso sempre più bassa soprattutto per quanto riguarda i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Quando i bambini crescono diventa sempre più difficile evitare il contatto con questi device, senza contare che offrono maggiore sicurezza per i genitori, ad esempio quando il piccolo si trova a scuola o a casa di amici. Ad ogni modo, non basta acquistare uno dei migliori cellulari per bambini in commercio, ma è fondamentale capire quale telefono comprare in base all’età del proprio figlio.

Come scegliere un cellulare per bambini

La scelta di un cellulare per bambini rappresenta una decisione difficile, infatti è necessario tenere conto di numerosi aspetti, per garantire la massima sicurezza del piccolo e fornirgli un dispositivo adeguato alle sue esigenze. Innanzitutto è fondamentale accompagnare il bambino passo a passo, iniziando ad usare il telefono insieme per stimolare una maggiore comprensione di questa tecnologia. Il dialogo in casa è essenziale in questi casi, affinché il bambino capisca quali sono i rischi di un apparecchio connesso ad internet e come adoperarlo in modo sicuro.

Dopodiché è indispensabile scegliere un cellulare adatto all’età del bambino, cambiando il modello durante la crescita del figlio, passando via via a dispositivi sempre più avanzati e rimuovendo in modo graduale blocchi e restrizioni. Un aspetto importante riguarda la configurazione del telefono, in quanto bisogna applicare sistemi di parental control ad app e servizi integrati. Allo stesso modo è necessario impostare correttamente i videogiochi, per evitare che il bambino possa accedere a contenuti a pagamento e risorse non compatibili con la sua età.

Una caratteristica da non sottovalutare sono materiali e componenti elettronici, i quali soprattutto quando il figlio è molto piccolo devono essere sicuri, ma anche abbastanza resistenti per supportare urti e cadute accidentali. Inoltre bisogna considerare la qualità generale del prodotto, l’adeguatezza con la sua età e le funzionalità di controllo remoto, oltre alla disponibilità di contenuti didattici e ludici. In genere, per i bambini fino a 5 anni è consigliabile comprare un telefono giocattolo, mentre a partire da questa età si può cominciare ad affidargli uno smartphone reale ma limitato e sempre sotto la supervisione di un adulto.

I migliori cellulari per bambini 3-4 anni

Ovviamente i bambini sotto i 4 anni d’età sono ancora troppo piccoli per usare un telefono vero e proprio, tuttavia si può optare per un dispositivo giocattolo con cui farli interagire in modo divertente. Vediamo alcuni modelli di cellulare per bambini di 3-4 anni di buona qualità.

Simba – ABC Il Mio Primo Smartphone

Un telefono perfetto per far giocare i bambini piccoli è Simba – ABC Il Mio Primo Smartphone, un dispositivo progettato per la fascia d’età 12-36 mesi con uno scopo puramente ludico. Il rivestimento è piuttosto resistente per supportare lanci e urti, con un volume basso per non creare fastidi al bambino e 25 melodie con effetti luminosi tra cui scegliere. È leggero e realizzato al 100% in plastica, inoltre consente di imparare in modo divertente riconoscendo i versi degli animali e altri suoni per abbinarli con i numeri.

Caratteristiche tecniche

Età consigliata 12-36 mesi

Luci e suoni

Peso 141 grammi

100% plastica

25 melodie incluse

Clementoni – Smartphone Touch & Play

Realizzato per i piccoli con almeno 12 mesi di età, un ottimo cellulare per bambini con 3-4 anni è il Clementoni – Smartphone Touch & Play, un telefono giocattolo con cui divertirsi e imparare in modo simpatico. Il dispositivo permette di scoprire alcuni suoni come i versi degli animali, grazie a 13 grandi tasti facili da usare e 3 programmi interattivi ad alto coinvolgimento ludico. Sono presenti 3 LED luminosi per rendere l’apparecchio più accattivante, con 3 filastrocche e 9 canzoncine e una struttura leggera e robusta.

Caratteristiche tecniche

Età consigliata sopra 12 mesi

9 canzoncine

3 filastrocche

Peso 99 grammi

12 pulsanti interattivi

3 modalità di gioco

I migliori cellulari per bambini 5-7 anni

Con dei figli dai 5 ai 7 anni d’età è possibile considerare l’idea di comprare un telefono con funzioni limitate, un dispositivo da usare per ragioni di sicurezza, senza accesso ad internet ma utile per chiamate di emergenza e l’invio di SMS. Ecco i migliori cellulari per bambini 5-7 anni in commercio.

Lexibook GSM20FZ Disney

Un telefono davvero interessante per i bambini da 5 a 7 anni è il Lexibook GSM20FZ Disney, caratterizzato dall’accattivante design incentrato su Frozen con la riproduzione del simpaticissimo personaggio di Olaf. Si tratta di un vero cellulare vecchio stile dotato di un display TFT da 1,77 pollici, con funzione Dual SIM e una memoria interna di 16 GB, compatibile con lo standard di telefonia mobile 2G e le tecnologie GPRS, SMS e MMS. Il device può chiamare e inviare messaggi, dispone di un gioco, la radio FM, il lettore di video e MP3, la sveglia, l’opzione torcia, la connettività Bluetooth e la calcolatrice, con un’autonomia fino a 112 ore circa.

Caratteristiche tecniche

Display TFT 1,77 pollici

Memoria 16 GB

Standard 2G, GPRS, SMS, MMS

Connettività Bluetooth

Autonomia fino a 112 ore

Registratore vocale

Lettore MP3 e video

Clementoni Clemphone Fit

A partire dai 6 anni di età è possibile passare a telefoni più avanzati, da utilizzare soltanto con la supervisione di un adulto, tra cui il Clementoni Clemphone Fit. Questo smartphone per bambini presenta uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD, è compatibile con lo standard 4G e dispone del sistema operativo Android 7, con una memoria da 16 GB, un modulo Wi-Fi e la connettività Bluetooth. È equipaggiato con una fotocamera frontale da 2 MP e una posteriore da 8 MP, con uno slot per le schede microSD e la possibilità di accedere alle app e ai contenuti educativi di Clementoni, inoltre si può visualizzare il canale tematico per bambini ClemTV, impostare le restrizioni con la funzione Family System, abilitare solo le chiamate consentite, localizzare il device con il GPS e configurare il tasto SOS.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 5 pollici HD

Memoria 16 GB

Standard 4G

Connettività Bluetooth, Wi-Fi

ClemTV e app Clementoni

App Family System per la sicurezza

Android 7

I migliori cellulari per bambini 8-11 anni

Quando i ragazzi crescono possono cominciare a interagire con maggiore confidenza con la tecnologia, ad ogni modo è indispensabile non lasciare troppa autonomia, scegliendo telefoni adatti alla loro età e dotati di funzioni per la sicurezza come il parental control. Scopriamo i migliori cellulari per bambini di 8-11 anni.

Lisciani Mio Phone Youtuber Special Edition

Un ottimo cellulare per bambini adatto ai ragazzi dai 6 ai 10 anni è il Lisciani Mio Phone Youtuber Special Edition, un dispositivo dotato di un display LCD da 5 pollici proposto con gli auricolari inclusi nella dotazione. Il device presenta un processore quad-core, con RAM da 1 GB e memoria interna da 16 GB espandibile tramite microSD, è compatibile con lo standard 4G LTE e ha una batteria da 2000 mAh per una lunga autonomia. È pensato per una navigazione sicura con impostazione della funzione di parental control, si possono configurare tantissime restrizioni e collegare il telefono con il proprio account Gmail per monitorare il bambino.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 5 pollici

Memoria 16 GB e RAM 1 GB

Standard 4G LTE

Connettività Bluetooth, Wi-Fi

Lampada LED

Parental Control

Android 7

Clementoni ClemPhone 7

Tra i cellulari per bambini migliori nella fascia d’età 6-12 anni c’è il Clementoni ClemPhone 7, uno smartphone con un design moderno e un ottimo livello di sicurezza. Grazie al sistema Family System è possibile collegare il dispositivo con device Android e iOS, per gestire il telefono da remoto e monitorare il ragazzo, si possono impostare i siti web accessibili e abilitare la ClemChat per una socialità senza rischi. Oltre ai filtri internet c’è il tasto SOS, la localizzazione tramite GPS e il canale interattivo educativo ClemTV, con una confezione che include gli auricolari e una cover antiurto. È disponibile l’offerta TIM Young Junior per il 2020, inoltre il cellulare dispone di uno schermo da 5 pollici e del sistema operativo Android 7 con 16 GB di memoria.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 5 pollici HD

Memoria 16 GB e RAM 1 GB

Standard 4G LTE

Connettività Bluetooth, Wi-Fi

Tasto SOS

Family System

Android 7

I migliori cellulari per bambini 12-15 anni

A partire dai 12 anni d’età diventa veramente difficile negare il telefono ai propri figli, ad ogni modo è importante stabilire alcune regole, limitando l’uso ad un paio d’ore al giorno, garantendosi la massima accessibilità per il monitoraggio e togliendo il dispositivo di sera per evitare disturbi del sonno. Ecco alcuni dei migliori smartphone per ragazzi per un regalo davvero speciale.

Samsung Galaxy A21s

Un cellulare per ragazzi con un buon rapporto qualità-prezzo è il Samsung Galaxy A21s, un modello economico con una dotazione completa e prestazioni hardware adeguate alle esigenze di questa età. Il device è un telefono Dual SIM, con processore octa-core dotato di 3 GB di RAM e memoria da 32 GB espandibile, sistema operativo Android 10 e il supporto dello standard 4G. C’è un display Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione HD+, 4 fotocamere posteriori e una batteria da 5000 mAh per una lunga autonomia compatibile con la ricarica rapida, con un peso di appena 192 grammi e un design davvero moderno.

Caratteristiche tecniche

Display Infinity-O 6,5 pollici HD+

Memoria 32 GB e RAM 3 GB

Standard 4G

Connettività Bluetooth, Wi-Fi

Android 10

4 fotocamere posteriori

Batteria 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Uno smartphone per ragazzi molto apprezzato è lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uscito appena un anno fa e uno dei modelli più gettonati dai giovanissimi. Il telefono presenta un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione FHD+, sistema operativo Android 9 Pie e un processore octa-core con 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB espandibile. Sono disponibili 4 fotocamere posteriori con sensore principale da 64 Mp, una fotocamera per i selfie da 20 MP e la registrazione video 4K. Il device ha il Bluetooth 5.0, il sensore di impronte digitali e una batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica rapida a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 6,53 pollici FHD+

Memoria 128 GB e RAM 6 GB

Standard 4G

Connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi

Android 9

4 fotocamere posteriori

Batteria 4500 mAh

