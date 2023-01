Citadel: perché è la serie evento dell'anno

È una delle principali novità di Prime Video in arrivo nel 2023, anche se non è ancora stata annunciata la data di uscita esatta. Parliamo di Citadel: non si tratta di una singola serie, ma di un vero e proprio universo narrativo composto da diverse storie internazionali, una adrenalinica avventura di spionaggio globale creata dalla AGBO dei fratelli Anthony e Joe Russo (già apprezzati registi di quattro film dell’universo Marvel). Per Gaurav Gandhi, vicepresidente di Prime Video India, Citadel è una «missione di intrattenimento senza confini». Ecco tutte le cose da sapere.

Citadel: di cosa si tratta e cos’ha di speciale

La particolarità di Citadel è che si tratta di un franchise globale con produzioni locali. Significa che l’universo narrativo sarà sempre lo stesso, ma che le serie che lo compongono verranno prodotte in diversi Paesi del mondo (Italia inclusa). Tutte le serie saranno disponibili su Prime Video, ma avranno protagonisti differenti e trame interconnesse.

La prima serie di Citadel a uscire (già nel corso del 2023, appunto) sarà quella che include nel cast Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Richard Madden (Bodyguard) e Stanley Tucci (The Hunger Games saga).

Prende il via anche Citadel India

Sono attualmente in lavorazione anche altre produzioni di Citadel locali: tra queste c’è la serie Original italiana che avrà per protagonista Matilda De Angelis (The Undoing). Ma non solo: ha da poco preso il via anche la produzione indiana di Citadel, che sarà guidata dal rinomato duo di creatori Raj & DK (Raj Nidimoru e Krishna DK). Raj e DK sono showrunner, registi e, insieme a Sita R. Menon, anche sceneggiatori della serie. L’inizio delle riprese è in programma a gennaio 2023. Il protagonista di questa produzione made in India sarà Varun Dhawan, al suo debutto nel mondo dello streaming.

«Siamo lieti di avere Varun Dhawan protagonista di questo entusiasmante capitolo indiano del franchise. Con Raj e DK al timone creativo di questa adrenalinica serie di spionaggio, e Varun come protagonista, crediamo che il capitolo indiano Citadel non alzerà solo l’asticella in termini di produzioni Original in India, ma genererà un’attenzione globale nei confronti dell’incredibile pool di creatori e talent indiani», ha detto Gaurav Gandhi, vicepresidente di Prime Video India. «Siamo davvero felici di veder partire un’altra produzione, questa volta in India, all’interno dell’universo di Citadel», hanno aggiunto invece i produttori esecutivi Anthony e Joe Russo.

