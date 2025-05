Noi stiamo provando la versione nera, che non è il massimo dal punto di vista estetico, ma gli altri colori sono super accattivanti il che aggiunge un tocco estetico di qualità ad un prodotto davvero completo. In questo momento è impossibile comprare qualcosa di meglio ad un prezzo migliore.

Quello che però stupisce davvero è lo spessore da 7,8 mm che è quasi da competizione, si ha la sensazione di avere per le mani un autentico peso piuma. Manca la certificazione IP68 : CMF Phone 2 Pro resiste agli schizzi, ma meglio non rischiare immersioni.

Il telefono ha dimensioni importanti ma non esagerate: il display è da 6,77 pollici , i bordi sono sottili, e il peso di circa 185 grammi è gestibile senza fastidio. La costruzione in plastica è solida, senza scricchiolii, ma non aspettarti materiali premium.

La possibilità di cambiare facilmente la cover o aggiungere accessori tramite le viti posteriori è un'idea originale e, per chi ama personalizzare tutto, anche molto divertente. Non piacerà a chi preferisce uno stile più minimalista e “serioso”, ma è difficile negare che qui il coraggio non manchi.

CMF Phone 2 Pro si presenta subito come uno smartphone fuori dagli schemi. Non cerca di imitare nessuno, anzi, con il suo design modulare e le viti a vista punta a farsi notare.

Specifiche tecniche VOTO: 8

Il cuore pulsante di CMF Phone 2 Pro è il Mediatek Dimensity 7300, una scelta molto azzeccata per offrire un buon bilanciamento tra prestazioni e consumi contenuti.

8 GB di RAM supportano il multitasking senza problemi, mentre lo spazio interno varia tra 128 e 256 GB e c’è anche slot per microSD, si può espandere la memoria a proprio piacimento.

Il display AMOLED da 6,77 pollici è una delle sorprese più piacevoli: 120 Hz di refresh rate, 3000 nit di luminosità massima, supporto HDR10+. In questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio.

Lato connettività ci sono Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.3 e — novità da sottolineare — un chip NFC a bordo, al momento non ancora attivo. È un dettaglio che raccontiamo per precisione e per particolare attenzione al dettaglio, ma questo non rappresenta un problema, perché è normale che il trasmettitore non funzioni fino al momento in cui il telefono arriva ufficialmente sul mercato e il software viene certificato.

Siamo perfettamente consapevoli che qualcuno potrebbe porsi la domanda sul perché sottolineiamo la presenza di un trasmettitore che ormai è uno standard condiviso in moltissimi altri dispositivi anche di costo contenuto: lo scorso anno, il primo modello di questa serie non aveva la possibilità di gestire i pagamenti contactless e questo venne valutato come un grave errore da parte del produttore. Ora questa mancanza viene colmata e la valutazione complessiva del telefono non può che essere di altissimo livello, in relazione al suo prezzo.