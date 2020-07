Come acquistare biglietti su Vivaticket utilizzando Skrill

Vivaticket e Skrill stringono una partnership per migliorare i metodi di pagamento presenti sulla piattaforma per la biglietteria elettronica. Skrill si va ad aggiungere a quelli già presenti su Vivaticket, permettendo agli utenti di utilizzare il checkout rapido e la propria carta di credito, la carta prepagata o un bonifico bancario accettato in più di 15 Paesi europei. Il nuovo metodo di pagamento può essere utilizzato per qualsiasi acquisto, sia i biglietti per gli eventi sportivi (partite di calcio o basket) sia per i concerti.

La partnership è una soluzione win-win per entrambe le aziende: da un lato Skrill può aumentare la platea di utilizzatori, dall’altro Vivaticket offre un metodo di pagamento in più ai suoi clienti. Utilizzare Skrill su Vivaticket, inoltre, sarà molto semplice: nella fase conclusiva dell’acquisto, gli utenti troveranno il nuovo metodo di pagamento tra quelli proposti. Bisognerà selezionarlo e seguire tutto l’iter mostrato a schermo. In pochi passaggi si acquisteranno i biglietti della propria squadra del cuore.

Che cosa è e come funziona Skrill

Skrill è a tutti gli effetti un sistema di pagamento elettronico che permette di creare un conto corrente e di ricevere e trasferire denaro. La piattaforma permette anche di effettuare pagamenti online e infatti viene utilizzata da sempre più siti di e-commerce, come appunto Vivaticket. Al conto Skrill è possibile anche associare una carta prepagata Mastercard con la quale ritirare i soldi da qualsiasi sportello ATM.

La differenza principale tra Skrill e un conto corrente bancario è la presenza/assenza di un codice IBAN. Il conto corrente, infatti, è legato al codice IBAN, mentre il conto Skrill al proprio indirizzo di posta elettronico. Per accreditare denaro sul conto Skrill esistono diversi metodi: bonifico bancario oppure tramite la propria carta di credito.

Come pagare con Skrill su Vivaticket

Durante la fase di pagamento dei biglietti, gli utenti troveranno tra i vari metodi anche Skrill. Scegliendo la soluzione Quick Checkout, i clienti di Vivaticket potranno pagare tramite un bonifico bancario utilizzando il sistema Rapid Transfer, in modo che i rivenditori abbiano in tempo reale l’accredito sui loro conti corrente. In alternativa, è possibile pagare con la carta di credito o di addebito collegata al proprio conto Skrill.

Dopo aver scelto il metodo di pagamento e inserito i propri dati, sarà possibile passare direttamente alla fase di Checkout e completare l’acquisto.