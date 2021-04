Come aggiungere StarzPlay su Prime Video Channels

Un catalogo di film e serie TV con contenuti anche inediti in Italia che si rinnova e amplia di mese in mese. Questa è l’offerta di StarzPlay, il canale di streaming on-demand che da novembre 2020 è disponibile anche su Prime Video Channels di Amazon, oltre ad Apple TV Channels e Vodafone TV Box.

Amazon ha dato la possibilità ai suoi clienti di Prime Video di accedere, attraverso il pagamento di un abbonamento supplementare a quello di Amazon Prime, a una serie di canali di streaming on-demand. Un’offerta ampia che comprende diversi canali come Infinity Selection, Juventus TV e soprattutto StarzPlay. Aggiungere StarzPlay al nuovo servizio Prime Video Channels è semplice e può essere fatto in pochi passaggi. Il costo dell’abbonamento è di 4,99 euro al mese con i primi 7 giorni di prova gratuita, ma abbonandosi entro il 25 aprile 2021 si potrà sfruttare la promo e abbonarsi a solo 1,99 al mese per 6 mesi.

Scopri i film e le serie TV di StarzPlay a un prezzo speciale

StarzPlay su Prime Video Channels: cosa offre

Prime Video è la piattaforma di streaming di film e serie TV compresa tra i vantaggi riservati da Amazon ai suoi clienti Prime. Nel novembre 2020 la società ha deciso di ampliare la propria offerta di contenuti in streaming e ha lanciato Prime Video Channels: un nuovo servizio che offre film e serie TV on-demand da altri canali attraverso la sottoscrizione di abbonamenti aggiuntivi.

Tra questi spicca StarzPlay, forse poco noto in Italia ma dalla storia decisamente interessante. Il canale nasce nel 2008 negli Stati Uniti da una partnership con Netflix, per poi nel 2012 diventare indipendente e di sola proprietà di Starz. Ad oggi il servizio ha ampliato la sua offerta e raggiunge oltre agli Stati Uniti anche altri 19 Paesi, tra cui l’Italia.

StarzPlay è sbarcato anche su Prime Video Channels, dove offre un ampio catalogo di film e serie TV, tra cui diversi contenuti inediti in Italia. Ogni mese vengono aggiunti nuovi film e serie da vedere, per un’offerta decisamente completa e varia che soddisfa ogni tipo di utente.

Come aggiungere StarzPlay su Prime Video Channels

Aggiungere un canale on-demand a Prime Video Channels è molto semplice. Il primo step è accedere a Prime Video inserendo le proprie credenziali di Amazon, selezionare la voce Canali, dove si aprirà la sezione dedicata a Prime Video Channels, e nell’elenco scegliere StarzPlay.

Si aprirà la pagina dedicata al canale e il suo catalogo, da cui scegliere il film o la serie TV da vedere. Selezionando un contenuto, si aprirà il messaggio che recita: "Incluso con STARZPLAY a 4,99 €/mese al termine del periodo gratuito". Facendo clic sul bottone giallo Iscriviti subito, si attiverà il servizio.

StarzPlay: quanto costa e come abbonarsi

L’abbonamento a StarzPlay costa 4,99 euro al mese, che si aggiungono al canone pagato per Prime Video. L’offerta prevede un periodo di prova di 7 giorni dal momento dell’attivazione in cui tutti i contenuti del catalogo potranno essere visti gratuitamente. Fino al 25 aprile 2021 Amazon offre una interessante promozione: si potrà sottoscrivere l’abbonamento a StarzPlay a soli 1,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi il costo tornerà di 4,99 euro al mese.

SStarzPlay su Prime Video Channels: abbonati a soli 1,99 euro al mese per 6 mesi