Che cosa è la modalità silenziosa sugli smartphone Android

Oggi sono diventati smartphone, ma un tempo erano semplicemente telefoni cellulari. Ma, ancora oggi, servono anche e soprattutto per telefonare. Ma non tutti gli smartphone Android telefonano allo stesso modo, perché l’app che gestisce le telefonate non è mai uguale da un modello all’altro. I Google Pixel, ad esempio, hanno una funzionalità comodissima che gli altri non hanno: il “Flip to Shhh“.

Il nome, diciamolo, non è un granché ma l’utilità di questa funzione è altissima: quando riceviamo una chiamata, infatti, ci basta capovolgere il telefono e metterlo con lo schermo sul tavolo per spegnere la suoneria. L’ideale se siamo in riunione e abbiamo dimenticato di togliere il volume, di mettere la modalità “Non disturbare” o quella “Aereo“. Adesso questa funzionalità sta arrivando anche sui telefoni degli altri produttori, all’interno dell’app Telefono che Google ha reso disponibile a inizio agosto per alcuni smartphone Android di altri brand. Ecco come istallarla per attivare il Flip to Shhh su tutti i telefoni Android.

Come installare Google Telefono

L’app Google Telefono è disponibile sul Play Store, basta quindi cercarla e verificare la compatibilità con il proprio dispositivo. Essendo una delle app principali di uno smartphone, Google Telefono richiede per funzionare una grandissima quantità di autorizzazioni e noi dovremo concedergliele. Solo dopo averlo fatto l’installazione andrà a buon termine e potremo usare Google Telefono al posto dell’app installata di default dal produttore del nostro smartphone.

Come attivare la modalità Shhh

Dopo aver installato Google Telefono potremo andare su Impostazioni > App e notifiche > Telefono > Avanzate. Qui troveremo il toggle per attivare o disattivare la “Modalità silenziosa“, che è il nome italiano scelto da Google per il Flip to Shhh. Sui Google Pixel, invece, la stessa opzione si trova su Impostazioni > Sistema > Gesti e viene chiamata “Modalità Shhh“. Il funzionamento, però, è identico su ogni telefono.

Google Telefono: l’app deve migliorare

Prima di scaricare e installare Google Telefono per avere la modalità Shhh, però, va considerato il fatto che l’app sembra soffrire ancora di più di un difetto di gioventù. Innanzitutto non sono ancora moltissimi i telefoni compatibili. Poi gli utenti lamentano diversi problemi, tra i quali la duplicazione dei contatti, difficoltà a cancellare i contatti archiviati sulla SIM, problemi alla ricerca dei contatti.