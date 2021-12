Come aumentare le vendite con saldi e offerte festive

Ogni attività commerciale ambisce, senza dubbio, a padroneggiare tutta una serie di pratiche in grado di aumentare le vendite e, di conseguenza, i ricavi. Inutile dire che internet apre a tutta una serie di soluzioni che sarebbero state largamente impensabili solo fino a pochi anni fa. Ma, anche i “vecchi” SMS, possono tornare molto utili a qualsiasi attività che voglia provare ad aumentare il proprio numero di clienti. Si valuterà con attenzione le potenzialità di campagne commerciali mirate e di come possano aiutare, in concreto, a vendere di più senza però sottovalutare anche quello che si può fare “offline” all’interno del proprio negozio.

Quale ruolo per gli SMS?

Una campagna di sms marketing può essere utile sia per vendere di più online sia per portare più clienti in negozio. Al giorno d’oggi siamo abituati a fare i conti periodicamente con innovazioni tecnologiche sempre più pervasive e performanti. Questo però non significa che strumenti considerati obsoleti come gli SMS siano pronti per il pensionamento. Se c’è qualcosa che oggi tutti possono fare è proprio ricevere SMS. Gli SMS, infatti, si possono ricevere anche con i vecchi modelli di cellulare, e dunque indipendentemente dal livello di tecnologia utilizzato. Uno dei segreti del successo di lunga durata degli SMS, anche per quanto riguarda il marketing, è che hanno un tasso di lettura elevato da sfiorare il 100%. Ecco perché, anche nell’era di internet, gli SMS vanno considerati come uno degli strumenti di marketing in assoluto più performanti per raggiungere un numero molto alto di clienti potenziali e interagire con loro. Con le tecniche di SMS marketing potremo portare clienti sia agli shop online, sia ai negozi fisici proponendo ai potenziali clienti interessanti coupon e concorsi oppure avvisandoli dell’inizio di saldi e della presenza di grandi sconti. Con una buona campagna SMS, avremo la possibilità di raggiungere un altissimo numero di persone dando loro un motivo concreto per passare fisicamente in negozio, sia che si tratti di sconti e coupon personalizzati, sia di offerte a tempo.

Chi vuole aumentare le vendite in un negozio fisico dovrebbe anche capire come fidelizzare i clienti. L’obiettivo dovrebbe essere quello di mantenerli, evitando che passino alla concorrenza. Il modo migliore è costruire delle promozioni ad hoc. Per aumentare il numero di nuovi clienti è utile organizzare eventi o distribuire volantini. Gli incontri in presenza sono determinanti per creare un rapporto di fiducia diretto e per creare relazioni. Per tale motivo è importante l’organizzazione del punto vendita: mostrando i prodotti migliori ed evitando di tenere scatoloni accatastati. L’immagine visiva riveste un ruolo importante agli occhi del cliente: è importante tenere sempre in ordine e pulito il negozio e fare in modo che rispetti l’immagine e i valori del brand.

L’importanza dei social network

Se vogliamo aumentare le vendite durante il periodo dei saldi o durante le feste, dobbiamo partire dal presupposto che i social network sono sempre più utilizzati dai potenziali clienti per informarsi e trarre ispirazione per i propri acquisti. Qualunque negozio fisico o store online dovrebbe aggiornare periodicamente le immagini del profilo Facebook e Instagram, inserendo foto che richiamino la stagione dei saldi o delle feste e specificando la tipologia di sconti proposti, la data d’inizio e di fine. A ridosso delle festività sarà altamente consigliato mantenere i profili sempre attivi e quindi pubblicare periodicamente contenuti coerenti. Molto importante è la realizzazione di una vera e propria vetrina virtuale con la pubblicazione periodica di foto di prodotti ricche di descrizioni e caratteristiche tecniche.

8 consigli utili + 1 per aumentare le vendite

Il modo migliore per aumentare le vendite è sicuramente combinare tra loro tecniche online e offline così da massimizzare i risultati. Con le strategie online sarà possibile sin da subito aumentare l’afflusso di clienti in negozio, viceversa con le tecniche offline in negozio sarà possibile accoglierli con un ambiente ideale per favorire gli acquisti. Ecco dunque alcuni consigli, una sorta di vademecum di strategie offline e online da applicare per aumentare le vendite che, se applicati in modo coerente e sinergico, non mancheranno di produrre gli effetti sperati: