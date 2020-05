Come avere spazio extra sulla memoria dello smartphone

Fonte foto: Shutterstock 1 di 6 5 trucchi per avere più memoria sullo smartphone Avere tanta memoria disponibile sullo smartphone è sempre un vantaggio: ci permette di scattare foto e girare video senza preoccuparci di restare a secco di spazio, mantiene il dispositivo più performante, diminuisce notevolmente il rischio che il sistema operativo diventi instabile perché non ha più spazio per archiviare i suoi file temporanei. Per questo dovresti fare regolarmente pulizia dei file sulla memoria del tuo device, seguendo questi cinque consigli facili, veloci ma efficaci.

Fonte foto: Shutterstock 2 di 6 Cancella i file inutili Sembra banale, ma è così: se il tuo smartphone è pieno, allora di sicuro contiene decine o centinaia di file che non ti servono. Magari sono dei PDF che avevi scaricato e che poi non hai mai letto, oppure degli allegati alle email che hai voluto controllare al volo da mobile. Ma che, in realtà, non ti servono. Vai nella cartella Download e cercali. Quando li hai trovati cancellali tutti. E' noioso, ma serve.

Fonte foto: Cristian Dina / Shutterstock.com 3 di 6 Cancella le foto e i video (dopo il backup) Il grosso dello spazio sul tuo smartphone è molto probabilmente occupato da foto e video. D'altronde ormai i cellulari hanno sostituito le fotocamere digitali per la maggior parte delle persone. Usa Google Foto e la sua sincronizzazione: apri l'app di Foto e poi fai tap su "Libera spazio" all'interno del menu: tutti gli elementi già sincronizzati con l'account Google verranno cancellati (e potrebbero essere svariati GB di file). Se non hai ancora attivato la sincronizzazione, puoi farlo da Impostazioni > Backup e sincronizzazione.

Fonte foto: igorstevanovic / Shutterstock.com 4 di 6 Cancella i file duplicati e la app inutilizzate La app inutilizzate sono pericolose, oltre che inutili: possono essere aggiornate in background con versioni meno sicure o del tutto infette. E tu non te ne accorgi. Usa l'app Google Files per rimuovere una ad una le app che non usi, eventuali file di installazione APK, file duplicati. Una buona alternativa è usare l'app SD Maid, che è gratis, molto più potente ma meno semplice da usare rispetto a Files.

Fonte foto: Shutterstock 5 di 6 Usa una scheda microSD Anche questo sembra un suggerimento banale, ma non lo è: usa (nel modo giusto) una scheda di memoria esterna microSD. La maggior parte degli smartphone moderni ha uno slot per queste memorie e, se proprio non vuoi cancellare i file (o se non puoi farlo, perché ti servono realmente), installarne una è la scelta giusta. L'importante è usarla come deposito: periodicamente sposta i file dalla memoria principale (che è più veloce) a quella aggiuntiva. Impostare la schedina SD come memoria per la fotocamera, infatti, potrebbe impedirti di registrare video alla massima risoluzione possibile perché di solito queste schede sono più lente rispetto alla memoria integrata.