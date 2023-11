Come caricare più velocemente lo smartphone e salvare la batteria

Fonte foto: Shutterstock

Per caricare velocemente lo smartphone è sufficiente adottare alcuni piccoli accorgimenti, andando anche a “salvare” la batteria, proteggendola dal deterioramento. Bisogna sottolineare, però, che la velocità di ricarica di uno smartphone non può superare il valore massimo stabilito dal produttore (e che cambia da modello a modello). Con piccoli trucchi, però, è possibile minimizzare i tempi di ricarica della batteria. Vediamo come fare.

Utilizzare il caricabatterie in dotazione

Nella maggior parte dei casi, il caricabatterie incluso in confezione dal produttore consente di ricaricare la batteria dello smartphone il più velocemente possibile. Utilizzando un altro caricabatterie, invece, i tempi di ricarica potrebbero allungarsi per via del mancato supporto alla tecnologia utilizzata dal proprio smartphone.

Per gli smartphone che non hanno un caricabatterie in confezione è consigliabile, in ogni caso, acquistare un modello realizzato o consigliato dal produttore del proprio dispositivo che permetterà di velocizzare, il più possibile, la ricarica, senza rischi di alcun tipo per la batteria.

Non utilizzare il telefono durante la carica

Una delle cause di una ricarica lenta della batteria è legata al consumo di energia dovuto all’utilizzo durante la carica. Immaginiamo di avviare la riproduzione di un video in streaming durante la carica della batteria.

Oltre ai rischi di surriscaldamento del dispositivo, in questo caso bisognerà fare i conti con un consumo di energia che comporta un allungamento del tempo necessario al completamento della carica. Quest’allungamento varia in base a vari fattori (la velocità di ricarica, l’entità del consumo e la capacità della batteria).

Per velocizzare la ricarica, quindi, è sufficiente evitare di utilizzare il telefono quando è collegato alla presa di corrente, senza dover applicare ulteriori accorgimenti che potrebbero danneggiare la batteria del proprio dispositivo.

Attivare la modalità Aereo

Ricaricare lo smartphone dopo aver attivato la Modalità Aereo è un semplice trucco per velocizzare la fase di ricarica, senza danneggiare la batteria. Attivando questa modalità, infatti, vengono disattivate tutte le connessioni del proprio smartphone, come il Wi-Fi, il Bluetooth e l’accesso alla rete dati, azzerando il consumo di energia legato a queste connettività che avrebbe “rallentato” il raggiungimento del 100% di carica della batteria. Si tratta di un piccolo trucco, facile da applicare e, soprattutto, molto efficace.

Scegliere uno smartphone con ricarica rapida

Per velocizzare la ricarica della batteria è necessario scegliere uno smartphone con supporto alla ricarica rapida. Si tratta di una tecnologia che permette di ridurre drasticamente il tempo necessario a raggiungere il 100% di carica.

Le tecnologie di ricarica rapida sono diventate, negli ultimi anni, molto più “sicure” e meno dannose per la batteria. In passato, infatti, la ricarica veloce comportava il rischio di un degradamento netto della batteria. Oggi, invece, le nuove soluzioni di ricarica sono meno invasive (ma ugualmente veloci) e riescono a ridurre i tempi di ricarica senza rischi per la batteria.