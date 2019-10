Come controllare la privacy dei post sui profili social

Se sei abituato a condividere sui social i tuoi momenti di vita privata, ma allo stesso tempo vuoi tutelare (almeno un po') la tua privacy , allora dovresti investire del tempo per gestire le impostazioni di condivisione su ognuno dei social che usi abitualmente. Farlo è possibile, anche se richiede un poco di tempo, e permette quanto meno di decidere chi può vedere ciò che pubblichi. Ecco come farlo su Facebook , Twitter, Instagram, Snapchat e Tik Tok .

Facebook offre opzioni abbastanza dettagliate per decidere chi può vedere i nostri post. Subito prima di pubblicare qualcosa (sia sul feed delle notizie che nelle Storie) puoi cliccare sul menu a discesa in basso a destra e scegliere tra "Tutti", "Amici", "Amici specifici", "Solo io" e "Personalizzata". Con "Amici specifici" puoi scegliere i contatti a cui mostrare il post ad uno ad uno. Con "Personalizzata" puoi includere o escludere una lista di contatti già stilata.

Su Twitter la gestione della privacy è molto meno raffinata che su Facebook: se hai un account pubblico chiunque può leggere i tuoi tweet, se ne hai uno privato i tuoi tweet li possono vedere solo i follower che hai accettato. Per trasformare il proprio account in privato bisognare premere su “Altro” e poi su “Impostazioni e privacy”. Si aprirà una nuova pagina nella quale selezionare “Privacy e sicurezza” e poi mettere la spunta di fianco all’opzione “Proteggi i tuoi tweet”.

Anche su Instagram gli account possono essere pubblici o privati e puoi trasformare un account da pubblico a privato, e viceversa. Per rendere privato il proprio profilo Instagram bisogna premere su Impostazioni, premere su Privacy e poi su “Privacy dell’account”. Nella nuova pagina che si aprirà, attivate il toggle su “account privato”. Inoltre, sui singoli post non puoi scegliere chi può e chi non può vederli, ma sulle Storie sì. Dalla pagina Impostazioni all'interno dell'app vai su Privacy > Storia. Qui puoi scegliere di nascondere la tua storia a persone specifiche, e impostare un elenco "Amici più stretti".

6 di 6 Controllare la privacy su Tik Tok

Tik Tok presenta molte impostazioni dedicate alla privacy degli utenti. Si può decidere di far diventare il proprio account, oppure di restringere il perimetro delle persone che può interagire con te. Per farlo bisogna premere sull’icona me in basso a destra, poi sull’icona con tre puntini verticali in alto a destra e infine su “Impostazioni della privacy”. Si aprirà una nuova pagina con tutte le opzioni dedicate alla privacy: dalla possibilità di far diventare l’account privato fino alla scelta di chi può pubblicare commenti sui tuoi video.