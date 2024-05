Come controllare se qualcuno utilizza la webcam del PC per spiarti

Ecco alcuni utili consigli per controllare se qualcuno sta utilizzando la webcam del tuo PC per spiarti

La webcam del PC può essere utilizzata, da un hacker, per spiarci. Basta uno spyware nascosto tra i tanti file del proprio computer per poter accedere alla webcam. Ci sono, però, alcune contromisure da adottare per mettere in sicurezza questo componente.

Con una webcam è possibile fare foto e registrare video con il PC. Se il dispositivo è compromesso, la propria privacy sarà a rischio. Ecco, quindi, come controllare se qualcuno utilizza la webcam del PC. Per maggiore sicurezza, inoltre, è sempre possibile disattivare la webcam del PC.

Controllare la spia luminosa della webcam

Molte webcam, sia esterne che integrate nei notebook, hanno una piccola spia luminosa accanto al sensore. Lo scopo di questa spia è proprio quello di avvisare l’utente in merito al funzionamento della webcam. Se questa spia è accesa, quindi, vorrà dire che la webcam è in attività e sta catturando le immagini. Controllare la spia è un primo modo per capire se qualcuno sta utilizzando la webcam per spiarci.

Verificare le autorizzazioni alle app

Un modo semplice per controllare se qualcuno utilizza la webcam è accedere alle Impostazioni di Windows. Con un PC Windows 10 bisogna aprire l’app Impostazioni (tasto Windows + I) e poi andare in Privacy > Videocamera. Qui è possibile verificare quali app hanno l’autorizzazione per accedere alla webcam ed è possibile anche disattivare l’uso della fotocamera per tutto il dispositivo o per tutte le app.

Se qualche app “strana” ha ottenuto l’accesso alla webcam sarà possibile disattivarla (o rimuoverla dal PC). Con Windows 11, invece, la procedura da seguire è Impostazioni > Privacy e sicurezza > Videocamera. Anche in questo caso, è possibile verificare le app che accedono alla webcam e, eventualmente, bloccare l’accesso.

Dalle Impostazioni del browser web del PC è possibile verificare quali siti web accedono alla webcam (ed hanno ottenuto l’autorizzazione per utilizzare questo componente). La procedura da seguire cambia in base al browser ma è sufficiente navigare tra le Impostazioni per trovare quest’opzione. Con Google Chrome, ad esempio, dalle Impostazioni (chrome://settings/) bisogna andare in Privacy e sicurezza > Impostazioni sito > Autorizzazioni > Videocamera.

Monitorare i processi attivi

Con Windows è possibile monitorare i processi attivi aprendo Gestione attività (tasto Windows + X > Gestione attività). In questa finestra è possibile consultare tutti i processi attivi, ordinandoli per utilizzo della CPU oppure per utilizzo della Rete. Per verificare se qualcuno sta utilizzando la webcam, è possibile chiudere tutte le app e i file aperti e poi controllare quali sono i processi che utilizzano maggiormente la CPU o la Rete. Se un processo sta utilizzando la webcam di nascosto apparirà, quasi sicuramente, in cima all’elenco.

Utilizzare l’antivirus

Un altro modo utile per controllare se c’è qualche spyware che sta utilizzando la webcam è avviare il software antivirus installato sul computer (o installarne uno, se non disponibile) per avviare una scansione approfondita del sistema operativo. Andando ad analizzare tutti i file del computer, il sistema antivirus potrà individuare la presenta di malware che potrebbe aver accesso alla webcam.