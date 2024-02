Come fare foto e registrare video con la webcam del computer

Fonte foto: Gianandrea Villa / Shutterstock

La webcam del computer può essere utilizzata per fare foto e registrare video e non solo per le video chiamate. Si tratta di una funzione spesso poco utilizzata dagli utenti ma che può tornare molto utile, in vari contesti. Bastano pochi click per accedere alla webcam del computer e iniziare a registrare un video oppure scattare una foto. Da notare, inoltre, che, anche per via di queste funzionalità della fotocamera, è sempre possibile andare a disattivare la webcam del laptop e proteggere la propria privacy.

Ecco come fare:

Come usare la webcam del PC Windows

Con Windows 10 e Windows 11 (così come con Windows 8/8.1) è possibile utilizzare la webcam per fare foto e video in modo davvero semplice: l’unica cosa da fare è accedere all’app Fotocamera. L’applicazione in questione è disponibile nell’elenco delle app installate nel sistema operativo dal menu Start. Basta scorrere quest’elenco (oppure utilizzare la funzione di ricerca premendo tasto Windows + S) per individuare l’app Fotocamera e iniziare a utilizzarla rapidamente.

L’app di sistema di Windows 10 e Windows 11 è facile da utilizzare: avviata l’app, infatti, sulla destra, è possibile premere sul pulsante di scatto per utilizzare la webcam per scattare una foto. Allo stesso modo, è possibile premere sull’icona della telecamera per passare alla modalità registrazione. Da notare che l’app può essere utilizzata anche per scansionare codici a barra, tramite l’apposita funzione.

Le versioni precedenti di Windows potrebbero non avere un’app di sistema dedicata alla webcam. Da notare, però, che, nella stragrande maggioranza dei casi, i computer dotati di webcam (come i notebook) hanno un’app per la webcam fornita dal produttore. Chi compra una webcam esterna per il proprio computer potrà utilizzare, anche in questo caso, l’app fornita dal produttore del dispositivo per fare foto e registrare video.

Come usare la webcam del Mac

Anche per i computer macOS è possibile utilizzare la webcam per fare foto e scattare video sfruttando un’app dedicata. In questo caso, è necessario ricorrere all’app Photo Booth, già pre-installata sui Mac. Una volta lanciata l’app, è sufficiente premere su Visualizza foto > Scatta foto oppure su Visualizza video > Registra video per iniziare a usare la webcam per la funzione dedicata. L’applicazione integra vari strumenti per una gestione completa della webcam e per personalizzare le modalità di scatto e registrazione. L’applicazione può essere utilizzata anche per webcam esterne per cui il produttore, però, potrebbe aver realizzato anche un’app dedicata per scattare foto e registrare video.