Come difendersi dalle chiamate indesiderate e dalle truffe telefoniche

Fonte foto: ronstik / Shutterstock

Difendersi dalle chiamate indesiderate e dalle truffe telefoniche è possibile. Per gli utenti ci sono vari strumenti utili per poter ottenere una protezione efficace contro lo spam e i tentativi di raggiro via telefono, sia da rete fissa che da rete mobile.

Negli ultimi anni, il numero di chiamate indesiderate è moltiplicato. La maggior parte di queste chiamate è legata ad attività di marketing (più o meno trasparente) ma le truffe vere e proprie sono ugualmente molto frequenti.

Vediamo, quindi, come fare per difendersi dalle chiamate indesiderate e dalle truffe telefoniche ricorrendo a tutti gli strumenti a disposizione degli utenti e evitando di dover fare i conti con lo spam telefonico.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Un primo sistema per difendersi dalle chiamate indesiderate è rappresentato dal Registro delle Opposizioni (RPO – Registro Pubblico delle Opposizioni). Si tratta di un servizio pubblico che consente all’utente di registrare il proprio numero di telefono (fisso o mobile) per opporsi al suo utilizzo per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato.

Grazie all’iscrizione al RPO è possibile ridurre drasticamente il numero di chiamate indesiderate e i tentativi di truffa telefonica. Da notare che l’iscrizione non blocca le truffe via SMS. La registrazione avviene direttamente tramite il sito ufficiale (registrodelleopposizioni.it).

Raggiunto il portale, basta individuare la sezione Per il cittadino e cliccare su Entra > Iscriviti. L’iscrizione può avvenire senza autenticazione oppure con accesso tramite SPID (per associare il numero alla propria identità digitale).

Per completare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni basta compilare il modulo online, inserendo tutti i dati richiesti. Si tratta di quattro passaggi (Inserimento Dati, Verifica Numero, Scelta Opposizione e Riepilogo). Bastano pochi minuti per completare l’iscrizione.

Successivamente, sempre dall’Area Cittadino, è possibile gestire l’iscrizione, modificando i dettagli o rinnovando l’iscrizione (per annullare i consensi al telemarketing rilasciati dopo l’iscrizione al RPO). La procedura è sempre gratuita e l’iscrizione è a tempo indeterminato.

Per iscriversi al Registro delle Opposizioni è possibile anche:

chiamare la Numero Verde 800 957 766 (da rete fissa)

(da rete fissa) chiamare al numero 06 42986411 (da cellulare)

(da cellulare) inviare il modulo RPO (disponibile sul sito) a iscrizione@registrodelleopposizioni.it

In qualsiasi momento è possibile gestire l’iscrizione (sia via web che via telefono, facendo riferimento ai numeri indicati in precedenza) con le funzionalità Rinnovo, Revoca selettiva e Cancellazione.

Limiti del Registro delle Opposizioni

Il Registro delle Opposizioni, purtroppo, ha dei limiti. Per prima cosa, infatti, bisogna sottolineare che molte aziende attive nel settore del telemarketing tendono a ignorare l’iscrizione di un numero al RPO. In teoria, questo comportamento dovrebbe far scattare delle sanzioni ma è necessario effettuare i necessari accertamenti. Il meccanismo, quindi, non sempre può risultare efficace.

In più, chi ha un contratto attivo con un’azienda (ad esempio per un servizio di telefonia o per le forniture di luce e gas) potrebbe continuare a ricevere chiamate indesiderate, autorizzate dal contratto stesso e spesso effettuate da aziende terze, su mandato dell’operatore. Anche in questo caso, l’iscrizione al Registro delle Opposizioni potrebbe risultare inefficace.

Come bloccare le chiamate indesiderate su smartphone

Gli smartphone possono contare su tanti strumenti per bloccare le chiamate indesiderate e, quindi, evitare spam telefonico oltre che le sempre più frequenti truffe telefoniche. È possibile bloccare i numeri sconosciuti, da cui si ricevono molte chiamate ed è anche possibile attivare dei veri e propri filtri per difendersi dallo spam e dal telemarketing.

Con Android

Con uno smartphone Android è possibile utilizzare l’app Telefono Google per gestire le chiamate (l’app è in genere preinstallata su tutti gli smartphone Android recenti ed è riconoscibile per un’icona con una cornetta blu su sfondo bianco).

Dall’app Telefono è possibile andare nella sezione Recenti per individuare le ultime chiamate ricevute. Individuato il numero che ha effettuato una chiamata indesiderata, quindi, sarà possibile bloccarlo premendoci sopra per qualche secondo e scegliendo poi Blocca/Segnala come spam. Andando in Impostazioni > Numeri bloccati è possibile tenere sotto controllo i numeri bloccati.

Per accedere alle Impostazioni basta premere sull’icona dei tre puntini in alto a destra. Da notare che dalle Impostazioni dell’app è possibile anche andare in ID chiamante e spam e attivare il Filtro antispam per le chiamate che, come sottolinea la descrizione, bloccare le chiamate di spam.

Con iPhone

Con l’app Telefono su iPhone (in questo caso, l’icona della cornetta è bianca ma lo sfondo è verde) basta andare in Recenti per individuare i numeri da cui si è ricevuto una chiamata di spam. Qui basta premere la “i” accanto al numero e poi scorrere verso il basso fino a trovare l’opzione Blocca contatto.

Con app di terze parti

Sia su Android che su iPhone è possibile ricorrere allo store dello smartphone per installare un’app di terze parti che permette di filtrare le chiamate in arrivo, bloccando spam, chiamate indesiderate e tentativi di truffa.

L’app migliore in questo caso è TrueCaller. L’applicazione è disponibile gratuitamente (ma con la possibilità di attivare una versione Premium con più funzioni) sia su smartphone Android che su iPhone e include funzioni pensate per bloccare le chiamate indesiderate.

Ci sono molte opzioni a disposizione degli utenti che hanno la possibilità di gestire al meglio le chiamate, impostando filtri anti spam e attivando altre funzionalità utili a contrastare l’arrivo di chiamate indesiderate. È possibile anche bloccare le chiamate in base al prefisso.

Cercare un numero sconosciuto su Internet

C’è un trucco semplice per evitare le chiamate indesiderate e i tentativi di truffa via telefono: prima di rispondere a una chiamata da un numero sconosciuto, infatti, è possibile cercare il numero su Internet. In rete, infatti, ci sono numerosi database con segnalazioni dirette da parte degli utenti in merito alle attività di numeri sconosciuti che possono essere bollati come “promotori di spam” e di attività di telemarketing dagli utenti. Se per effettuare la ricerca si perde la chiamata, non ci sono problemi. Nel caso in cui il numero sconosciuto non sia identificato come spam, infatti, basterà richiamarlo.