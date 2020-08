Come eliminare le app inutili dallo smartphone e liberare memoria

Sebbene sia una delle raccomandazioni più frequenti quando si parla di come aumentare le prestazioni di uno smartphone, quello di eliminare le app inutili è un suggerimento che in pochi mettono realmente in pratica. Cancellare le app è molto più noioso che installarle, per la maggior parte degli utenti.

Eppure va fatto, perché altrimenti le applicazioni si depositano inutilizzate nella memoria del cellulare, ci tolgono spazio utile per foto e video e, per di più, oltre a rallentare le prestazioni diventano anche un pericolo per la sicurezza: può capitare, infatti, che un’app che utilizziamo pochissimo si aggiorni automaticamente con una nuova versione infetta. Pubblicare app “pulite” per poi aggiornarle con un malware dentro, infatti, è una delle tecniche usate dagli hacker più in ascesa. Ecco allora come rimuovere le app inutili su Android e iOS e liberare prezioso spazio nella memoria dello smartphone. Prima di iniziare, però, bisogna specificare che si sono app impossibili da rimuovere dal cellulare.

Come cancellare le app inutili su Android

Per disinstallare un’app da uno smartphone bisogna andare su Impostazioni > App e notifiche > Mostra tutte le app. Potremo scegliere se visualizzarle tutte, solo quelle installate, quelle disattivate, e (se abbiamo anche un profilo di lavoro) potremo visualizzare solo quelle personali e solo quelle del profilo lavorativo.

A questo punto dovremo scegliere l’app che vogliamo togliere di mezzo e farci tap sopra: se saremo fortunati non è una di quelle app che non si possono disinstallare (come molte app preinstallate dal produttore) e ci basterà fare tap su “Disinstalla” e confermare con “Ok“. Se non sarà possibile farlo, almeno potremo disattivarla. Oppure, se proprio la vogliamo eradicare dal nostro smartphone, dovremo usare la forza con un tool esterno come Android Studio che, però, è decisamente consigliato solo agli utenti avanzati.

C’è anche un modo più semplice per eliminare un’app dal cellulare Android: se l’app è sulla Home dello smartphone basta tenere premuto sulla sua icona e poi trascinarla verso l’alto. Comparirà un’icona a forma di cestino e, rilasciando l’app sul cestino, Android ci chiederà se vogliamo disinstallarla.

Come cancellare le app inutili su iPhone

Anche su iPhone ci sono app che non è possibile disinstallare, ma solo lasciare sulla memoria inutilizzate preferendone altre. Per rimuovere un’app da iOS è sufficiente tenere premuto il dito sulla sua icona (tutte le app per iOS vengono depositate nella Home degli iPhone) e poi scegliere “Elimina app” dal piccolo menu che appare a schermo. Se l’app prevede al suo interno degli abbonamenti in-app, allora potrebbe essere visualizzata una opzione “Annulla abbonamento“.