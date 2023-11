Come la fatturazione elettronica può beneficiare le imprese retail

Fonte foto: Fonte foto: Shutterstock

Il retail è tra i settori che, negli ultimi dieci anni, sono stati protagonisti di una profonda evoluzione. Se fino a qualche tempo fa, per fare shopping era sufficiente recarsi in un punto vendita, oggi si hanno tante alternative a disposizione: i negozi – soprattutto in città – sono davvero tanti, senza contare che esistono soluzioni come il click&collect e l’e-commerce.

Chi si occupa di retail deve aggiornarsi e accogliere sfide sempre nuove. Tra queste spicca quella della fatturazione elettronica, un sistema oggi obbligatorio per tanti professionisti e ricco di vantaggi anche per chi ha un punto vendita. La fatturazione elettronica per il retail permette di migliorare la gestione dei negozi, tenere sotto controllo i flussi di cassa e le transazioni, risparmiare risorse e gestire la contabilità in modo trasparente. Ma per ottenere tutti questi vantaggi è cruciale scegliere il gestionale di fatturazione elettronica adatto alle proprie esigenze. Vediamo nel dettaglio come fare.

I vantaggi della fatturazione elettronica per il retail

La fatturazione elettronica porta notevoli vantaggi alle imprese che operano nel retail. Innanzitutto, grazie a questi strumenti è possibile dire addio alla necessità di stampare, spedire e archiviare documenti cartacei. Questo si traduce in un notevole risparmio di tempo, denaro e spazio di archiviazione. Inoltre, grazie alla generazione automatizzata delle fatture, è possibile ridurre gli errori umani e i costi associati alla correzione di tali errori. In poche parole, avere fatture elettroniche sbagliate da correggere è molto più raro perché ogni operazione è automatica e viene gestita dal software, riducendo così i rischi legati all’errore umano. Pensiamo, ad esempio, alla compilazione di una fattura cartacea a mano. Basta un po’ di distrazione per sbagliare una cifra o la lettera della Partita IVA e così si deve ripetere tutto da capo.

Un altro vantaggio delle fatture elettroniche nel retail è che il processo di generazione, invio e archiviazione dei documenti è totalmente digitalizzato. Ciò consente un accesso rapido e semplice alle informazioni finanziarie e questo aspetto incide sulla trasparenza e tracciabilità delle transazioni. Senza contare che non è più necessario dedicare una parte del magazzino o un ufficio con scaffali e armadi alla conservazione delle fatture cartacee, perché tutto è archiviato in formato digitale. E ciò rende anche più semplice il reperimento di una fattura: basta utilizzare la ricerca interna del software gestionale.

Se si sceglie un buon software gestionale di fatturazione elettronica si ha la sicurezza che tutte le informazioni e i dati siano conservati e protetti da attacchi hacker o truffe. Sicuramente la fatturazione elettronica offre un livello superiore di protezione dei dati rispetto alle tradizionali fatture cartacee. I documenti elettronici possono essere crittografati e protetti da password, garantendo che solo le persone autorizzate possano accedervi. Inoltre, la possibilità di effettuare il backup dei dati in modo regolare contribuisce a ridurre il rischio di perdita di informazioni importanti.

Come implementare la fatturazione elettronica nel retail

Non esiste la ricetta segreta per implementare la fatturazione elettronica nel retail, perché ogni imprenditore deve trovare le modalità e le soluzioni adatte alle proprie esigenze. In via generale, però ci sono delle fasi da rispettare. Innanzitutto, bisogna informarsi e capire quali sono gli obiettivi del proprio business, anche in base al settore in cui si opera e alle dimensioni dell’impresa.

In base a questa analisi si sceglie il software gestionale di fatturazione elettronica adeguato. Tale strumento dovrebbe essere in grado di gestire il volume di fatture generate quotidianamente e dovrebbe essere dotato di funzionalità specifiche per il retail, come la gestione degli ordini e delle scorte.

Bisogna anche fare attenzione alla conformità del software, che deve seguire precise normative. In particolare, deve emettere fattura elettronica e trasmetterla anche al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate o al Sistema Tessera Sanitaria. A tal proposito, il software Libero SiFattura è tra i più validi, sicuri e facili da usare, oltre ad essere completamente conforme ai due sistemi, quindi utilizzabile anche da professionisti del campo medico e sanitario.

Come scegliere il gestionale adatto al tuo retail

La scelta del software gestionale è cruciale per il successo della fatturazione elettronica nel retail. In base alle dimensioni del tuo negozio e alle tue esigenze specifiche. Chi non ha l’obbligo di fatturazione elettronica può scegliere anche dei software gratuiti che permettono di ricevere fatture elettroniche in modo illimitato, sicuro e a norma di Legge. Ci sono poi soluzioni complete, ideali per imprese di dimensioni maggiori.

Questi software offrono una gamma più ampia di funzionalità, tra cui la gestione degli ordini, la contabilità e la gestione delle scorte, che sono essenziali per le attività di vendita al dettaglio.

Tra le soluzioni a disposizione del settore retail spicca Libero SiFattura, proposto in tre versioni, una gratuita e due avanzate, in modo da soddisfare le esigenze delle singole aziende.

SiFattura Basic è la versione gratuita che permette di ricevere fatture in modo illimitato e inviare fino a 10 fatture elettroniche all’anno a privati e aziende. Se però si ha la necessità di inviare un maggior numero di documenti si può acquistare un pacchetto aggiuntivo. Così si paga solo in base al reale bisogno.

SiFattura Lite è il piano da 29 euro all’anno + IVA e permette di ricevere e inviare fatture elettroniche B2B in modo illimitato, personalizzare i propri documenti, rimuovendo il logo SiFattura e inserendo quello della propria azienda, avere report avanzati e assistenza prioritaria.

SiFattura Pro ha un costo di 49 euro all’anno IVA inclusa e permette l’invio illimitato di fatture elettroniche verso la PA e la ricezione di fatture elettroniche illimitate. Dispone anche di tante altre funzionalità adatte a imprese di dimensioni maggiori, come la condivisione con il commercialista, la prima nota automatica, i solleciti di pagamento automatici e tanto altro.

In collaborazione con Libero SiFattura