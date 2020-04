Come partecipare al concerto di Travis Scott su Fortnite: gli orari

Il palco è pronto, manca solamente la star. E non si tratta di un cantante di poco conto, ma di Travis Scott. E dove si esibirà il rapper statunitense in un periodo in cui tutti siamo bloccati in casa? Su Fortnite. Questa è una delle novità della Stagione 2 Capitolo 2 di Fortnite riservate agli utenti da Epic Games: da alcuni giorni sull’isola è pronto un palco dove Travis Scott si esibirà in una serie di concerti aperti a tutti gli utenti.

La partnership tra il rapper e il gioco non si limita solamente ai concerti, ma Epic Games ha previsto delle sfide ad hoc all’interno di Fortnite e altre sorprese da scoprire all’interno del negozio. Travis Scott, infatti, è tra le nuove icone che gli utenti potranno scegliere. Astronomical è il nome dato all’evento e allo spettacolo che il rapper statunitense sta preparando per Fornite. Il concerto sarà unico nel suo genere e tra i brani cantati ci sarà anche una canzone inedita.

La trovata commerciale di Epic Games rilancia le ambizioni di Fornite in un periodo un po’ complicato, in cui l’ombra di Call of Duty: Warzone stava diventando sempre più grande. Fortnite si conferma essere sempre più un prodotto cross-mediale e che valica i confini dei videogame e abbraccia lo sport, il mondo dello spettacolo e la musica, come in questo caso.

Gli orari del concerto Fortnite x Travis Scott

Epic Games ha annunciato che saranno ben cinque le date del concerto di Travis Scott su Fortnite. Cinque repliche gratuite aperte a tutti i giocatori. Gli orari sono stati scelti in modo che gli utenti di tutto il Mondo potranno assistere allo spettacolo: si parte nella notte di venerdì 24 aprile e si conclude alle 24:00 di domenica 26 aprile. Ecco gli orari del concerto di Travis Scott su Fornite:

Venerdì 24 aprile alle 01:00 (apertura sala d’attesa alle 00:30)

Venerdì 24 aprile alle 16:00 (apertura sala d’attesa 15:30)

Sabato 25 aprile alle 06:00 (apertura sala d’attesa 05:30)

Sabato 25 aprile alle 17:00 (apertura sala d’attesa 16:30)

Domenica 26 aprile alle 00:00 (apertura sala d’attesa 23:30).

I “cancelli” virtuali apriranno mezz’ora prima dell’evento ufficiale. Epic Games ha assicurato che c’è posto per tutti, ma nel caso in cui non si riesca a partecipare a una delle prime date, si potrà entrare in una delle ultime.

Sfide e oggetti speciali Fornite x Travis Scott

Per chi parteciperà al concerto di Travis Scott ci saranno anche dei regali: il deltaplano Astroworld Cyclone e due schermate di caricamento gratis. Per ottenere la skin di Travis Scott, invece, è necessario completare tutte le sfide Astronimical previste per questo evento speciale:

Danza per dieci secondi sulla pista da ballo dello Yatck o presso Doposci.

Salta sopra le teste Astro giganti.

Visita il palco a nord di Sabbie Sudate.

Nel negozio sono presenti anche altri oggetti e skin legati al rapper statunitense.

Come partecipare al concerto di Travis Scott

Il concerto è gratuito e non bisogna pagare nessun biglietto d’ingresso. È necessario, però, rispettare alcuni requisiti: scaricare Fortnite nel caso in cui non si è ancora iscritti (è disponibile anche sul Google Play Store), essere sicuri di avere la versione 12.41 di Fortnite (disponibile dal 21 aprile) e mettersi in fila davanti al palco per prendere posto quando si apriranno i cancelli virtuali.