Come partecipare al gran finale de La casa di carta 5

Il gran finale de La casa di carta è vicino: dal 3 dicembre 2021 su Netflix il pubblico potrà vedere il Volume 2 della quinta stagione. La serie tv spagnola, fin dal suo esordio nella piattaforma di streaming ha avuto un enorme successo.

Ideata da Álex Pina, venne trasmessa inizialmente in Spagna. In seguito, è stata acquistata e distribuita su Netflix, diventando il contenuto più guardato del 2019. I primi cinque episodi della quinta stagione sono usciti il 3 settembre e sono ambientati all’interno della Banca Spagnola, dove la banda sta compiendo l’ultimo colpo, tra mille difficoltà. Alla fine del primo volume la situazione è ancora complicata, quindi, gli spettatori stanno facendo il conto alla rovescia per terminare finalmente la saga. Nel frattempo, Netflix ha pensato a una speciale sorpresa per tutti i fan: in occasione dell’uscita delle ultime puntate il pubblico può partecipare allo show in modo originale.

La sorpresa di Netflix ai fan de La casa di carta

Netflix ha annunciato l’iniziativa attraverso i suoi canali social: la piattaforma ha lanciato un contest con l’obiettivo di selezionare 100 fan che potranno partecipare all’ultimo episodio de La casa di carta, prendendo così parte alla leggenda.

Il messaggio dell’account Netflix Italia recita così:

"Siamo quasi alla fine. È ora di celebrare, e vogliamo farlo con stile. Condividi una foto o un video che dimostra che sei uno dei più grandi fan della banda con l’hashtag #LCDfinale. Potresti diventare parte dello show per sempre".

Segue un video in cui si susseguono alcune delle immagini più suggestive della serie tv. Il canale non offre ulteriori indicazioni, ma sui social sono già tante le persone che hanno condiviso immagini di ogni tipo: c’è chi indossa l’iconica tuta rossa e la maschera di Dalì, chi invece ha postato un disegno o semplicemente un selfi con indosso un simbolo della serie tv. Insomma, Netflix vuole celebrare i fan più accaniti e ringraziarli della loro fedeltà. Probabilmente tutti i contributi verranno montati e mostrati nell’ultima puntata: ma questo è ancora un mistero.

La casa di carta 5: cosa aspettarsi dal finale

Le domande che sorgono alla fine del Volume 1 della quinta stagione sono tante. Ci sono già state delle morti importanti, quindi gli sceneggiatori potrebbero avere in serbo altre amare sorprese per il pubblico, che si fa tante domande. Per esempio, si vuol capire chi è il figlio di Berlino. Lui è la vera novità della quinta stagione e sicuramente sarà determinante nel finale.

Un’altra teoria vede al centro Alicia Sierra, interpretata dall’attrice Najwa Nimri, che secondo alcune persone potrebbe essere la sorella di Tatiana, la moglie di Berlino. Insomma, non mancano riflessioni e teorie di ogni tipo, ma lo scioglimento dei dubbi arriverà solo il 3 dicembre con la pubblicazione del gran finale da parte di Netflix.